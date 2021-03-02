«Плівки Медведчука-Суркова» злив у ЗМІ заступник глави Офісу президента, – «Євросолідарність»

Партія стверджує, що провела власне розслідування, щоб дізнатися, хто ж злив запис розмови журналістам

Партія «Європейська солідарність» стверджує, що до витоку в ЗМІ запису розмови начебто колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова й народного депутата Віктора Медведчука причетний заступник глави Офісу президента Андрій Смирнов.

Про це йдеться у заяві політсили п’ятого президента Петра Порошенка в коментарі «Детектору медіа».

У партії заявили, що провели власне розслідування, щоб дізнатися, хто ж злив запис розмови журналістам.

«Європейська солідарність» не цікавилася в автора публікації, як він отримав записи, оскільки знає і поважає право журналіста не розкривати джерел інформації. Але в партії є свої джерела, з яких керівництву «Європейської солідарності» відомо, що «запис розмов» зливав у ЗМІ заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов. Де він узяв ці матеріали, незабаром теж буде повідомлено», – заявили у політсилі.

У «Євросолідарності» також нагадали, що Петро Порошенко підтримав рішення РНБО про введення санкцій проти кума президента РФ Володимира Путіна і проросійського політика Віктора Медведчука.

До слова, напередодні глава МВС Арсен Аваков анонсував нові публікації «плівок Суркова-Медведчука».

Як відомо, СБУ проведе експертизу «плівок Суркова-Медведчука».

Раніше дні ЗМІ оприлюднили запис розмови нібито Суркова і Медведчука, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії до Криму і обмін полоненими на Донбасі. За даними ЗМІ, розмова датована 2014 роком. Зокрема, повідомляється, що Медведчук і Сурков говорять про схему постачання електроенергії, в якій задіяні російська «Інтер РАО» і її структури на окупованому півострові. Крім того, вони обговорюють обмін полоненими. Ідеться про різночитання в кількості полонених. Сурков називає проросійських терористів на Донбасі «ці наші там підопічні» і обіцяє допомогти з обміном.

Нагадаємо, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

За офіційними даними, та даними журналістів-розслідувачів, Медведчук володіє маєтком на Закарпатті, (біля села Жденієво), двома особняками в Києві – на Солом'янці і в Пущі-Водиці, і ще приблизно 50 будинками і квартирами по всій Україні. Також у володінні Медведчука є величезна п’ятипалубна яхта Royal Romance, яка не потрапила під санкції.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Також ЗМІ повідомили, що «літаки Медведчука» перегнали в Швейцарію незадовго до санкцій РНБО.