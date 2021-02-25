Канали Медведчука більше витрачають грошей на рекламу у Facebook, для тих, кому 45+

Канали Медведчука рекламували дописи для жителів усіх регіонів України

Після блокування на телебаченні канали Zik, NewsOne та «112 Україна» збільшили витрати на політичну рекламу у Facebook. Найбільше свої дописи медіаресурси рекламували для аудиторії віком від 45 років, повідомила громадянська мережа «Опора».

Так, в «Опорі» зазначили, що заблоковані телеканали почали вкладати більше коштів у соцмережі, які раніше майже не використовували для спілкування з аудиторією.

Однією з таких платформ є Facebook. Як повідомили в громадянській мережі, якщо загальні витрати сторінки каналу «112 Україна» на політичну рекламу у Facebook з червня 2019-го до лютого 2021 року становили приблизно 10,5 тисячі доларів, то 39 % цих витрат (4 140 доларів) припали на період між 20 січня та 18 лютого 2021 року.

Також, наголошують в «Опорі», зросли витрати і сторінок телеканалів Zik та NewsOne. У січні-лютому 2021 року ці сторінки вклали в політичну рекламу по 44% загальних витрат із червня 2019 року. Крім того, рекламні дописи сторінок стали значно дорожчими.

Зазначається, що найбільше заблоковані телеканали рекламували свої дописи для людей віком від 45 років. На цю вікову категорію спрямували приблизно 70% рекламних дописів. Канали рекламували дописи для жителів усіх регіонів України.

Нагадаємо, на початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання.

Співробітники медіахолдингу Тараса Козака стали власниками львівського каналу «Перший незалежний». На його базі колишні співробітники Zik, NewsOne та «112 Україна» створюють новий канал. Запуск планується у квітні 2021 року.