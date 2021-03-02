Медведчук пояснив, чому при Порошенкові на нього не наклали санкції
«Порошенко як людина з системної політики розумів, що деякі речі, які порушують Конституцію, робити не можна», – зазначив Медведчук.
Віктор Медведчук вважає, що Петро Порошенко може стати наступним президентом, якщо дострокові вибори відбудуться у найближчий рік. Про це він заявив в інтерв’ю BBC.
Медведчук ствердно відповів на запитання про можливість обратися Президентом Петра Порошенка.
«Я вважаю, що якщо дострокові президентські вибори відбудуться протягом найближчих пів року-року, Порошенко стане президентом», – зазначив Медведчук.
Також він позитивно охарактеризував Порошенка за те, що той не наклав на нього санкції.
«Я вам хочу відкрити величезну таємницю. Порошенко як людина з системної політики розумів, що деякі речі, які порушують Конституцію, робити не можна. А Зеленський про це не думає», – зазначив Медведчук.