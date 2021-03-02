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    Медведчук пояснив, чому при Порошенкові на нього не наклали санкції

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    Медведчук ствердно відповів на запитання про можливість обратися президентом Петра Порошенка - Медведчук пояснив, чому при Порошенкові на нього не наклали санкції
    Медведчук ствердно відповів на запитання про можливість обратися президентом Петра Порошенка

    «Порошенко як людина з системної політики розумів, що деякі речі, які порушують Конституцію, робити не можна», – зазначив Медведчук.

    Віктор Медведчук вважає, що Петро Порошенко може стати наступним президентом, якщо дострокові вибори відбудуться у найближчий рік. Про це він заявив в інтерв’ю BBC.

    Медведчук ствердно відповів на запитання про можливість обратися Президентом Петра Порошенка.

    «Я вважаю, що якщо дострокові президентські вибори відбудуться протягом найближчих пів року-року, Порошенко стане президентом», – зазначив Медведчук.

    Також він позитивно охарактеризував Порошенка за те, що той не наклав на нього санкції.

    «Я вам хочу відкрити величезну таємницю. Порошенко як людина з системної політики розумів, що деякі речі, які порушують Конституцію, робити не можна. А Зеленський про це не думає», – зазначив Медведчук.

    Теги: Петро Порошенко Віктор Медведчук вибори санкції
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