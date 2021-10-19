На Київщині поліція розшукала підлітка, який не повернувся зі школи додому

Поліцейські з'ясовують, з яких причин дитина залишила домівку

Співробітники Фастівського районного управління поліції розшукали та повернули додому 15-річного хлопця, який 18 жовтня не повернувся зі школи. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

До чергової частини Фастівського районного управління поліції звернулася мешканка села Півні Фастівського району із повідомленням про зникнення її неповнолітнього сина.

Не дочекавшись хлопця зі школи додому, схвильована жінка самотужки розпочала його пошуки, але безрезультатно. На пошуки хлопця негайно був орієнтований особовий склад Фастівського районного управління поліції.

За декілька годин неповнолітнього було знайдено на одній із вулиць міста Фастів. Дитину поліцейські передали опікунам. З хлопчиком та його опікунами проведено профілактичну бесіду.

Наразі працівники ювенальної превенції з'ясовують, з яких причин дитина залишила домівку.

«Поліція Фастівщини звертається до всіх громадян: якщо у вас пропав родич або близька людина, то в першу чергу повідомте про це правоохоронців за номером «102», а вже потім, якщо є можливість, починайте самостійні пошуки. У цьому випадку дорогоцінний час не буде втрачено, і шанси розшукати ваших близьких значно зростуть», – ідеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, в Україні діятиме нова система пошуку зниклих дітей. Для цього поліція спільно з соціальною мережею Facebook та Міністерством цифрової трансформації запускають новий для країни інструмент – Amber Alert.

Нещодавно поліція Київщини розшукувала Польського Дмитра 2009 р.н., Штикова Максима 2009 р.н., та Мостіпана Дмитра 2008 р.н., які втекли зі школи. Хлопців знайшли кукурудзяному полі, де вони блукали серед ночі та навіть зробили схованку.