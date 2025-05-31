Куди сходити у Києві 2-8 червня: дайджест культурних подій

У музеї «Київська фортеця» проходить виставка фоторобіт офіцерки Оксани Чорної «Наші будні бойові»

Протягом тижня, із 2 до 8 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музеї історії міста Києва 5 червня відбудеться відкриття виставки «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4:0», у Музеї видатних діячів української культури 3 червня – презентація 12-томника творів Олени Пчілки. Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра запрошує відвідати трагікомедію про вареники та 90-ті «Сімейний альбом / Album di Famiglia», а Театр «Колесо» пропонує хіт-виставу «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?».

До вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 2-8 червня:

Зміст

Музеї

5 червня – відкриття виставки «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4:0» (виставка триватиме до 20 липня);

7 червня – кураторська екскурсія виставкою «Тіні старого Києва»;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

6–8 червня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

до 30 червня – виставка «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

щосуботи – кураторські екскурсії виставкою «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

5 червня – лекція Богдана Червака про останнього президента УНР в екзилі Миколи Плав’юка в межах музейного проєкту «Поговоримо про…»;

до 22 червня – персональна виставка художниці Лідії Селянко;

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 17 червня – виставка акварелей Петра Юрченка з приватної колекції Василя Перевальського;

до 30 червня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 червня – виставка «Українські обличчя зони».

8 червня – музейне заняття та майстер-клас у парку «Українська дитяча іграшка»;

до 30 червня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

до 22 червня – виставка «White Shadow – Біла Тінь: Художній світ вистави».

7 червня – лекція мистецтвознавиці Катерини Липи з циклу «Ампір і класицизм»;

до 30 червня – виставка Tempo Primo.

8 червня – літературна вітальня Олени Смовженко «Ліна Костенко. Про кохання і ніжність»;

до 10 червня – виставка Ellen Orro;

до 15 червня – виставка Віктора Зінченка.

7 червня – відкриття виставки Олександра Сіренка «Погляд у вічність» (Голосіївський мануар);

8 червня – концерт вокальної музики «Українські романси» у виконанні людей з інвалідністю (Голосіївський мануар).

до 15 червня – персональна виставка «Амоніузм, Амоністи та …прикраси», Ольга Шинкаренко.

7 червня – кураторська екскурсія виставкою «Саїнська зозулька. Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ століть»;

до 15 червня – виставка «Львівська школа студійного скла. Пам’яті Франца Черняка (1938–2025)»;

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;

до 20 липня – виставка «Подільський пересмішник». Твори І.Т. Гончара з колекції НМДМУ;

до 3 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ.

7 червня – дитячий освітньо-розважальний квест «По гарячих слідах»;

до 10 червня – колективна виставка живопису «Квітучі сади України»;

протягом червня – спільний виставковий проєкт Музею гетьманства та Комунального закладу «Центр консервації археологічних предметів» «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле».

до 2 червня – виставка робіт театральних художників «Трієнале сценографії ім. Данила Лідера 2025»;

2-30 червня – виставка сценографії Людмили Нагорної;

4 червня – лекція «Марко Кропивницький та музика» (до 185-річчя з дня народження М. Кропивницького);

5 червня – вечір пам’яті актора Олексія Самойленка в межах проєкту «Кінострічка, обірвана війною»;

6 червня – концерт вихованців Великодимерської музичної школи «Хай пісня буде поміж нас»;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 4 червня – персональна виставка відомої української журналістки, поетеси та художниці Валентини Папіної «Не чекай від життя змін – змінюй його сам!»;

4-13 червня – виставка «Художня слава Кривого Рогу. Український імпресіонізм другої половини ХХ століття» (твори криворізьких художників із колекції Віталія Лиса);

6-18 червня – персональна виставка «Танок води і світла» Олени Хохрякової.

4 червня – майстер-клас від художниці Лесі Синиченко (в межах виставки «Територія безпеки»);

до 8 червня – виставка-інсталяція «Територія безпеки. Дослідження невідомого», художниця Леся Синиченко;

8 червня – благодійний концерт кобзарів та лірників із різних регіонів України «Кобзарська Трійця»;

до 15 червня – пересувна виставка «Україна і Українці» (давні світлини кінця ХІХ – І половини ХХ століть з історико-етнографічного альбому Івана Гончара «Україна й Українці», м. Чернівці);

до 22 червня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;

четвер, субота – майстерня писанкарства.

4, 6 червня – концерти класичної музики від Національної філармонії України.

Продовження виставок:

«Дорога до Воскресіння». Унікальні українські стародруки та ікони XVII-XVIII ст. До свята Великодня:

«Митець національного сумління і бунту». До 95-річчя Ліни Костенко;

«Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

до 20 червня – фотовиставка «Дитинство засмучене війною» (до Міжнародного дня захисту дітей, у межах проєкту «Ми діти твої, Україно»);

до 20 червня – виставка дитячих робіт «Мрії дитинства» (до Дня вшанування пам’яті дітей, що загинули під час військових конфліктів).

Виставка світлин «Наші будні бойові»

У «Київській фортеці» проходить виставка фоторобіт Оксани Чорної, офіцерки служби зв’язків із громадськістю 53-ї окремої механізованої бригади імені Князя Володимира Мономаха «Наші будні бойові»;

Коли: 3-18 червня, з 10.00 до 17.00; п'ятниця з 10.00 до 16.00 год.

Місце проведення: Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця», вулиця Госпітальна, 24-А, Камінна зала.

3 червня – презентація 12-томника творів Олени Пчілки;

5 червня – науково-практична конференція «СВУ. Початок великого терору» (в межах виставки «Страсна весна 30-х. Справа Спілки визволення України»);

7 червня – гостини «Лисенки (неофіційні)»;

8 червня – мандрівка за лаштунки «Панас Саксаганський. Магія перевтілення»;

до 30 червня – виставка «Страсна весна 30-х. Справа Спілки визволення України»;

щовівторка та щочетверга – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;

щосуботи – інтерактивна екскурсія «Жіночі обличчя Українського Парнасу»;

на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».

Презентація першого в історії багатотомного «Зібрання творів» Олени Пчілки

Запрошуємо на презентацію першого в історії багатотомного Зібрання творів Олени Пчілки. Зібрання творів у 12 томах представляє багатогранну творчу спадщину Олени Пчілки, це – поезія, проза, драматургія, літературна критика, публіцистика, фольклористика, етнографія, художні переклади. Виняткову цінність мають її мемуаристика й епістолярій. До видання увійшло близько 80% тих текстів авторки, які були опубліковані лише раз за її життя або взагалі залишилися в рукописі. Отже введенняв обіг великого масиву мало відомих і невідомих текстів письменниці дає можливість відсторонитись від стійких совєтських канонів і скласти правдивий портрет Олени Пчілки в контексті її доби. Усі тексти подано за автографами або першодруками; збережено особливості авторської мови й стилю.

Цей унікальний видавничий проєкт, присвячений 175-річчю з дня народження Олени Пчілки. Для підготовки багатотомника використовувались матеріали з фондів Інституту літератури НАНУ, бібліотек, музеїв, архівів України, Болгарії й Чехії. Рідкісні першодруки, автографи й видання з родинного архіву Косачів, які зберігається у фондовій колекції Музею видатних діячів української культури, склали ваговиту частину цих матеріалів. Видання побачило світ у видавництві«Бук-Друк» (Житомир).

Перша презентація Зібрання творів Олени Пчілки на Наддніпрянщині, відбудеться у сакрального куточку Києва, де наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. мешкала родина Косачів та українська культурна й інтелектуальна еліта, а нині працює Музей видатних діячів української культури.

Коли: 3 червня, 17:00

Місце проведення: Музей видатних діячів української культури, Саксаганського вулиця, 97.

6 червня – відкриття виставки «БЖ-АРТ. На правах спільноти»;

до 15 червня – виставка «Київ. Ритми»;

до 22 червня – виставка «Золтан Мичка. Лінія наступності»;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

1 червня – романтична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;

5 червня – екскурсія-квест для школярів різних вікових груп «У пошуках таємничого рецепту»;

8 червня – тематична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;

до 30 червня – оглядові екскурсії музеєм.

6 червня – відкриття виставки «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

щосуботи та щонеділі працює Музейний дворик;

щосуботи – «Літні етюди. Суботній скетчинг у Ханенків», скетчингові сесії в музейному дворику;

щонеділі – «Читай-дворик», авторські читання, розмови, артмайстерні для дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку;

щосуботи та щонеділі – вуличні екскурсії;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків від Олександра Жука.

2-6 червня – виставка акварельного живопису Наталії Кохаль «Крихкий світ» (спільно з Дирекцією художніх виставок);

2-6 червня – науково-історична виставка «Угорські винахідники» (за підтримки Посольства Угорщини в Україні);

2-6 червня – виставка одного експоната до 155-річчя з Дня народження Євгена Патона (оригінал креслення дипломного проєкту Максима Срібного з автографом Євгена Патона);

2-6 червня – виставка «Ода механіці та стану гри» (спільно з Державним музеєм іграшки МОН України та Кафедрою «Конструювання машин» КПІ ім. І. Сікорського);

2-6 червня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за телефоном: (044) 204-85-17;

3 червня – презентація книги «Ігор СікорSky» (спільно з ВД «АДЕФ Україна». Презентацію веде авторка);

4 червня – благодійний захід спільно з БФ «Карітас-Київ» та БФ «ЯМаріуполь». Оглядова екскурсія;

6 червня – День журналіста в Державному політехнічному музеї: тематична екскурсія та авторський воркшоп телеведучої Анастасії Красніцької.

Театри

3 червня – паперова рапсодія «Моменти/Momenti»;

4 червня – трагедія «Син»;

4 червня – трагікомедія про вареники та 90-ті «Сімейний альбом / Album di Famiglia»;

5 червня – смішні та красиві історії про кохання і космос «Альбатроси»;

6, 7 червня – українськомовна версія популярної лондонської комедії-франшизи The Play That Goes Wrong «З цією виставою щось не так»;

7 червня – колективне сновидіння «Дім»;

8 червня – пікантна комедія «Ідеальна пара»;

8 червня – гостра соціальна сатира-розслідування на злобу дня вчорашнього «Копи проти Равликів».

7 червня – лірична фантазія «Каракулі Каракуля»;

8 червня – музична казка «Білосніжка»;

Дитячий простір «У світі казок»:

4 червня – музична казка «Була у зайчика хатинка...»;

7 червня – вередлива казка «Принцеса на даху».

3, 8 червня – хіт-вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;

3, 5 червня – гротеск «Стриптиз ІІ»;

4 червня – комедія на дві дії «Уявно хворий»;

6, 7 червня – бродвейська комедія «Примадонни»;

7 червня – прем’єрна вистава «Андріївський узвіз. Ліхтар. П’єро» (спільний проєкт Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша та Київського академічного театру «Колесо»);

8 червня – вистава актора Петра Миронова «Маестро Азнавур. Une vie d`amour»;

8 червня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.».

«У Києві, на Подолі, або «Гдє ві сохнітє бєльйо»

Міську байку про співіснування єврейської та української родини, сповненої анекдотичних ситуацій, вам розкажуть багатогранні актори театру. Під час вистави ви дізнаєтесь рецепти єврейської кухні, заспіваєте відомі пісні, від душі посмієтесь разом із героями.

Коли: 3 червня, 18:00

Місце проведення: Театр «Колесо», вул. Андріївський узвіз, 8.

6 червня – гала-концерт «Віват, балет!»;

8 червня – балет на дві дії «Білосніжка».

2 червня – комедія на дві дії «Сватання на Гончарівці»;

2 червня – трагікомедія на одну дію «Синій автомобіль»;

2, 3 червня – психологічна драма «Зрада»;

3 червня – вистава без антракту «Загадкові варіації»;

3 червня – меланхолія на дві дії «Осінній блюз»;

4 червня – танцювальний спектакль «Шафа»;

4 червня – легенди потойбічного «Острів любові»;

5 червня – літературний стендап;

5 червня – історична драма «Украдене щастя»;

5 червня – непристойна комедія без антракту «Замах на самотність»;

6 червня – смішна комедія «Кролик Гарві»;

6 червня – архітектура стосунків «Вона жила в Парижі»;

7, 8 червня – екскурсія «За лаштунками Молодого»;

7 червня – французька комедія «Тітонька на мільйон»;

8 червня – фатальна подорож «Момент».

3 червня – вистава «Френк Сінатра», фоє;

5 червня – вистава «Шафранова троянда»;

6 червня – вистава «Звана вечеря з італійцями», фоє;

8 червня – вистава «Сорочинський ярмарок».

«Цілуй мене, Кет»

Бродвейський мюзикл Коула Портера, відомого американського композитора, обійшов багато сцен світового театру. Це фактично постановка, зіграна в постановці. Герої мюзиклу - актори, що працюють над постановкою «Приборкання норовливої» У. Шекспіра. Ця забавна рекурсія надає йому ще більше символізму, чуттєвості і реалістичності. Адже це - життя звичайних людей і людей на сцені, життя кожного з нас, в якій трапляються найдивніші речі.

Герої сюжету - молодий режисер і актриса. Хлопцеві доводиться використовувати всю свою винахідливість і фантазію, щоб нарешті домогтися руки своєї ревнивої і темпераментної коханої. Тут є все - суперництво примадон, закулісні інтриги, службові романи і сценічні курйози. Адже актори, з рештою, такі ж люди, як і їх глядачі.

Коли: 7 червня, 17:00

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

4 червня – етноутопія «Наталка Полтавка.doc»;

5 червня – іронічна комедія «Розпусник»;

6 червня – вистава «Соломія» (сторінки життя Соломії Крушельницької);

7, 8 червня – романтична комедія «Salida Cruzada – вісім кроків танго».

Дон Жуан

Вже не одне століття доля великого спокусника не залишає байдужими тисячі людей. Хто він? Пристрасний коханець і мрія всіх жінок чи звичайний покидьок без сорому? Можливо, у чоловіків і жінок будуть зовсім різні відповіді на це питання. Але спостерігати за пригодами цього пана і його слуги завжди захоплююче. І навіть, якщо все життя прямуєш до пекла, це не зважає Дону Жуану відчути райські насолоди ще на грішній землі. Пристрасть, ризик, сильні почуття, неймовірна харизма, вірний друг і кохання жінок. Хіба є ще про що мріяти справжньому чоловіку?

Насолодіться веселими пригодами Дон Жуана та його слуги.

Коли: 6 червня, 18:30

Місце проведення: Будинок офіцерів Збройних сил України, вул. М.Грушевського, 30/1.

Бібліотеки

2 червня – перегляди фільмів мовою оригіналу;

5 червня – Шлях до себе: методики самодопомоги;

5 червня – Жіноче коло Тані Срібної;

5 червня – лекція Петровських «Мистецтво мозаїки: від Софії Київської до Алли Горської»;

щочетверга – арттерапевтичні зустрічі із психологом Юлією Фоміних;

щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового;

щосуботи – англійський розмовний клуб «English speaking club».

2 червня – до Міжнародного дня захисту дітей стрим-інтерв’ю з психологом Оксаною Коллінз «Світ для дітей». На сторінці бібліотеки у Facebook;

3 червня – «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель», мистецький проєкт спрямований на надання можливості діючим військовим, ветеранам, членам їхніх родин та ВПО займатися мистецтвом;

4 червня – огляд нових надходжень «Книжковий калейдоскоп»;

4 червня – заняття «Школа мобільної грамотності»;

5 червня – заняття з української мови «Яке прекрасне рідне слово»;

5 червня – до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища, онлайн-інтерв’ю з Тетяною Тимочко. На сторінці бібліотеки у Facebook;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній»;

щопонеділка – рубрика #ЛітературнийКалендар;

щовівторка – рубрика #ЧитаємоУкраїнською;

щоп’ятниці – курс «Курс німецької мови. Початковий рівень».

2 червня – артмайстерка «За дітьми наше майбутнє!» (до Міжнародного дня захисту дітей).

2–8 червня – виставка картин Геннадія та Тетяни Пугачевських «Київ та квіти»;

3 червня – комп’ютерні курси для людей старшого віку (за попереднім записом);

3 червня – вистава «Лелече щастя» за п’єсою Юліти Ран. Театральна студія для дітей «Імені пса Патрона»;

4 червня – розмовний клуб «Зустрічі з українською» (за попереднім записом);

6 червня – казкотерапія «Трансформаційна гра. Кризи та ініціації: сімейні та особистісні» (індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою).

3 червня – літературно-розмовний клуб «Моя мова». Літературні читання «Ходить літо…» (Володимир Сосюра).

2 червня – ігротека до Міжнародного дня захисту дітей «Ми – маленькі квіточки України»;

4 червня – година спілкування до Міжнародного дня захисту дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України, «Недоспівана колискова»;

4 червня – майстер-клас із виготовлення паперового ангела на занятті гуртка «Місто майстрів» «Ангелик-захисник»;

7 червня – майстер-клас для покращення емоційного стану «Що таке стрес і як з ним боротися?».

5 червня – літні читання пісенної поезії, в межах літературної студії «Натхнення».

2 червня – творча зустріч із письменником Олександром Козинцем;

2–8 червня – оновлені виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії»;

3 червня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

5 червня – перегляд художнього фільму в кінозалі.

2–8 червня – триває виставка робіт «Хто сказав «мяу»?» Лариси Пуханової;

5 червня – заняття студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;

5 червня – розмовний клуб української мови «Читаємо рідною мовою»;

5 червня – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто хоче навчитися в’язати гачком та спицями.

3 червня – година спілкування «Назавжди залишаться дітьми»;

3 червня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

8 червня – розмовний клуб української мови в межах проєкту «Єдині» (за реєстрацією);

8 червня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

5 червня – розмовний клуб української мови «Українська – це круто!»;

2-8 червня – виставка медитативного малювання до Дня Києва;

постійно діючий етнографічний простір вишивки та побуту;

постійно киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

постійно кімната-музей Д.М. Гнатюка;

постійно виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

постійно виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

4 червня – акція пам’яті «Не прожите життя, нездійснені мрії» до Дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України.

2 червня – година спілкування «Дитинство не повинне проходити в укриттях» до Міжнародного дня захисту дітей;

4 червня – урок пам’яті «Дитинство, що вбила війна» до Дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України.

4 червня – година пам’яті «Памʼятаймо про маленькі серця» до Дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії рф проти України.

Концерти

«ТІК – 20 років»

8 червня 2025 року на Поляні ВДНГ біля «Саду гамаків» відбудеться ювілейний концерт гурту «ТІК». Грандіозна музична подія віжбудеться на честь 20-річчя музичної історії гурту «ТІК» під київським небом. Гурт заспіває пісні, які ми пам'ятаємо зі шкільних років, які слухали в навушниках у маршрутках, співали під гітару, під які танцювали на весіллях. Готуймося підспівувати на весь голос пісні «ТІК»: «Вчителька», «Олені», «Сірожине пірожине», «Весела пісня», «Білі троянди», «Свєта».

Коли: 8 червня, 19:00

Місце проведення: Поляна ВДНГ та сад гамаків.

Yaktak у Sosnovel

Yaktak – артист, пісні якого звучать у серці кожного: коли щасливий, коли боляче, коли закоханий. «Ендорфін», «Небо», «Погляд», «Уночі» – треки, які стали музикою твого життя. І тепер – вони звучатимуть наживо.

Є дні, які ти просто пам’ятаєш. А є ті, які тебе змінюють. Це буде саме такий вечір, запевняють організатори.

Коли: 7 червня, 20:00

Місце проведення: Заміський комплекс відпочинку Sosnovel, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Воропаїв (30 км від Києва), вул. Київська, 100.

Стендапи

Шоу «Розгони від бродячого стендапу»

Розгони – імпровізаційний формат де коміки розповідають історії, ідеї для жартів і разом доводять їх до готових комедійних монологів. Це комедійний Івент з домашньою ламповою атмосферою який вам точно сподобається, обіцяють організатори. Приходьте завчасно так як буде відбуватись зйомка.

Коміки:

Ден Че @den____che

Андрій Бережко @andreyberezhko

Паша Пінчук @pasha_pinchuk

Настя Одружова @orudjova_nastya

Аліна Блажкевич @alinablazhkevych

Коли: 6 червня, 19:30

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.

Імпровізаційне шоу Королі Крінжу»

У суботу відбудеться вечір сміливої української комедії від «Підпільного Стендапу». Underground Standup Club – легендарне місце, в прекрасному закладі Porta D`oro Trattoria де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно. Імпровізаційне шоу «Королі Крінжу» – це унікальне комедійно-імпровізаційне дійство, де найкращі представники найскладнішого жанру у гуморі подарують вам грандіозні враження.

Своєю майстерністю смішно імпровізувати цього вечора похизуються:

В'ячеслав Ніконоров. Актор, режисер і прима театру «Чорний Квадрат».

Олександр Качура. Імператор Китаю, каскадер Джекі Чана, що починав свою діяльність в Гонконзі.

Антон Стенюк. Конор МакГрегор Українського стендапу. Комік, котрий жартує та сміється над собою і навколишнім світом. Кожний виступ навнений іронічними інтерактивами з глядачами та імпровізацією. Один із Королів Крінжу.

Свят Загайкевич –засновник «Підпільного Стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути. Один із Королів Крінжу.

Коли: 7 червня, 16:00

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.

Нагадаємо, у вестибюлі станції метро «Золоті ворота» відкрилась виставка дитячих малюнків «Парасолька дитинства». Експозиція включає 14 дитячих історій та малюнків, створених до та під час повномасштабного вторгнення. Ілюстрації відображають внутрішній світ дітей, їхні переживання через війну та, водночас, віру в добро та надію в майбутнє.