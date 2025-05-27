Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Що відбувається з російською «ядеркою» в Білорусі: розвідка пояснила ситуацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Що відбувається з російською «ядеркою» в Білорусі: розвідка пояснила ситуацію
Носії є, але самої ядерної зброї у Білорусі немає
фото з відкритих джерел

Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде «Орєшнік»

 

Можлива передача Росією ядерної зброї Білорусі залишається чутливим питанням. Як інформує «Главком», голова Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенант Олег Іващенко у інтерв’ю «Укрінформу» висловився щодо цього питання.

«Носії є. Це правда. Є літаки, є ОТРК «Іскандер». Але самої ядерної зброї у Білорусі немає. Це факт», – заявив він.

На питання, чи означає це наявність носіїв без боєголовок, Іващенко відповів:

«Саме так. Немає. Вони облаштовують місця зберігання, готуються, будують. Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде «Орєшнік». Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні – нічого такого немає, і малоймовірно, що з’явиться».

Нагадаємо, 21 листопада минулого року Росія вдарила по Дніпру «Орєшніком». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Тоді диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Варто зазначити, що глава Кремля не вперше лякає Україну своїм «Орєшніком». Так, коментуючи атаки безпілотників ЗСУ на Казань, Путін заявив, що Україна пошкодує про це і зіткнеться з ще більшими руйнуваннями. За його словами, настав час випробувати балістичну ракету середньої дальності у бойових умовах.

Як повідомляли експерти Інституту вивчення війни, часті заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо балістичної ракети «Орєшнік» та російських неядерних засобів стримування свідчать про те, що Кремль постійно намагається продемонструвати світу свою ядерну силу.

Читайте також:

Теги: розвідка росія путін Україна озброєння диктатор Олег Іващенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

F-16AM/BM 331-ї ескадрильї 132-го авіаційного крила Королівських повітряних сил Норвегії
Нідерланди передадуть Україні F-16: деталі
25 травня, 15:50
Цей обмін є продовженням вчорашнього повернення українців із російського полону
Другий етап обміну «1000 на 1000»: Україна повернула з російського полону РФ 307 осіб
24 травня, 13:46
Довгоочікувана розмова Путіна та Трампа не призвела до прориву у переговорах
«Дарагой друг Владімір». Трамп знову підігрує Кремлю
20 травня, 14:14
Для всіх уже очевидно, що єдиний спосіб швидко і якісно підвищити бойовий потенціал Європи – це оборонний союз з Україною
Хто стане головною військовою силою Європи?
16 травня, 23:05
ЄС готовий розглянути санкції проти російського енергетичного сектору та фінансового ринку
«Ми чекаємо на згоду Путіна». Мерц назвав умови запровадження санкцій проти Росії
13 травня, 17:00
Міхал: Ймовірно, ми досягли моменту, коли США і Європа з Україною, можливо, починають діяти спільно і точка прикладання цього тиску тепер зміщується в бік Росії
Прем’єр Естонії заявив про зближення США та Європи у питаннях тиску на Росію
11 травня, 12:22
Рятувальні роботи після нічної ворожої атаки на Київ завершено (фото)
Рятувальні роботи після нічної ворожої атаки на Київ завершено (фото)
7 травня, 14:38
Уламки дронів пробили дах в багатоповерхівці
Атака на Київ: в даху 12-поверхівки утворилась величезна діра (відео)
4 травня, 08:52
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух не приїдуть до РФ 9 травня
Парад Путіна. Дві країни проігнорували запрошення диктатора
30 квiтня, 12:16

Події в Україні

Лінія фронту станом на 27 травня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 27 травня. Зведення Генштабу
Україна передала пропозиції для мирної угоди, Трамп звернувся до Путіна. Головне за 27 травня
Україна передала пропозиції для мирної угоди, Трамп звернувся до Путіна. Головне за 27 травня
Що відбувається з російською «ядеркою» в Білорусі: розвідка пояснила ситуацію
Що відбувається з російською «ядеркою» в Білорусі: розвідка пояснила ситуацію
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
Україна вперше застосувала дрони зі штучним інтелектом проти Росії – Forbes
Україна вперше застосувала дрони зі штучним інтелектом проти Росії – Forbes
Ексначальник штабу «Азов» Кротевич отримав орден після інциденту з нагородженням
Ексначальник штабу «Азов» Кротевич отримав орден після інциденту з нагородженням

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 травня: ситуація на фронті
87K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 травня 2025
41K
Соціолог назвав двох лідерів, яким найбільше довіряють українці
35K
Анкара допоможе завершити війну: глава МЗС зробив голосну заяву у Москві
24K
Українці масово купують житло в одній країні за готівку
22K
Росія визначилася з локацією для нових переговорів

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua