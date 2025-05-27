Що відбувається з російською «ядеркою» в Білорусі: розвідка пояснила ситуацію

Носії є, але самої ядерної зброї у Білорусі немає

Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде «Орєшнік»

Можлива передача Росією ядерної зброї Білорусі залишається чутливим питанням. Як інформує «Главком», голова Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенант Олег Іващенко у інтерв’ю «Укрінформу» висловився щодо цього питання.

«Носії є. Це правда. Є літаки, є ОТРК «Іскандер». Але самої ядерної зброї у Білорусі немає. Це факт», – заявив він.

На питання, чи означає це наявність носіїв без боєголовок, Іващенко відповів:

«Саме так. Немає. Вони облаштовують місця зберігання, готуються, будують. Лукашенко говорить, що до кінця року в них буде «Орєшнік». Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні – нічого такого немає, і малоймовірно, що з’явиться».

Нагадаємо, 21 листопада минулого року Росія вдарила по Дніпру «Орєшніком». Під удар потрапило підприємство «Південмаш». Запуск провели з полігону «Капустин Яр» в Астраханській області. Тоді диктатор Путін заявив про «успішне випробування» нового озброєння.

Варто зазначити, що глава Кремля не вперше лякає Україну своїм «Орєшніком». Так, коментуючи атаки безпілотників ЗСУ на Казань, Путін заявив, що Україна пошкодує про це і зіткнеться з ще більшими руйнуваннями. За його словами, настав час випробувати балістичну ракету середньої дальності у бойових умовах.

Як повідомляли експерти Інституту вивчення війни, часті заяви російського диктатора Володимира Путіна щодо балістичної ракети «Орєшнік» та російських неядерних засобів стримування свідчать про те, що Кремль постійно намагається продемонструвати світу свою ядерну силу.