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Україна демонструє США просування угоди про видобуток ресурсів – NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Україна демонструє США просування угоди про видобуток ресурсів – NYT
Україна зробила перший крок до виконання угоди щодо корисних копалин
фото з відкритих джерел

Кабінет Міністрів схвалив початок підготовки рекомендацій щодо відкриття тендерів на розробку літієвого родовища Добра

Понад місяць тому Україна підписала зі Сполученими Штатами історичну угоду щодо корисних копалин. Тепер український уряд зробив перші кроки для того, щоб приватні інвестори отримали змогу розробляти одне з найбільших державних родовищ літію. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на двох представників уряду, інформує «Главком».

За інформацією джерел, Кабінет Міністрів схвалив початок підготовки рекомендацій щодо відкриття тендерів на розробку літієвого родовища Добра, розташованого в центральній частині України. Цей проєкт стане першим, який реалізують у рамках підписаної між Україною та США угоди.

Родовище Добра вважається одним із найбільших в Україні за запасами літію – ключового елементу для виробництва акумуляторів. Серед потенційних учасників конкурсу – консорціум, до складу якого входить енергетична інвестиційна компанія TechMet (частково належить уряду США), а також мільярдер Рональд С. Лаудер, близький соратник президента Дональда Трампа. Як зазначає NYT, ця група вже давно виявляє інтерес до родовища та закликала президента Володимира Зеленського відкрити торги ще наприкінці 2023 року.

Згідно з положеннями ширшої українсько-американської угоди, половина доходів від видобутку копалин буде надходити до спеціального Українсько-американського інвестиційного фонду. Звідти кошти мають реінвестовуватися в українську економіку. Водночас США також претендують на частку цих надходжень, що, як повідомляє видання, американська сторона розглядає як «плату за минулу допомогу».

Підготовка тендерних рекомендацій триватиме кілька тижнів. Утім, уряд залишає за собою право відмовитися від проведення конкурсу.

Попри це, як зазначають журналісти, нинішнє рішення Києва демонструє прагнення показати Трампу, що реалізація угоди просувається. Це відбувається на тлі зростаючих побоювань, що у разі повернення Трампа до Білого дому США можуть зменшити підтримку України, особливо з огляду на складну ситуацію з переговорами про припинення вогню з Росією.

У спробі активізувати співпрацю, українська делегація на чолі з міністеркою економіки Юлією Свириденко цього місяця відвідала Вашингтон. Під час візиту українська сторона представила проєкти, пов’язані з розробкою літію, графіту та титану.

«Це саме ті стратегічні ініціативи, де українсько-американська співпраця може принести взаємну вигоду», –наголосила Юлія Свириденко після зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро. Також Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра зі США. Україна та США завершили всі процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення. Його офіційно запущено.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною.

Угода про спільний фонд є безстроковою, вона передбачає, що Україна інвестує частину доходів від нових рентних та ліцензійних платежів у свою ж економіку. Альтернативою є витрата цих бюджетних коштів на споживання. Згідно із нею, прибутки з інвестицій розподілятимуться між США й Україною після перших 10 років роботи фонду.

Фонд дозволяє робити довгострокові інвестиції, що особливо важливо в контексті критичних мінералів, де розробка одного родовища може займати роки. Водночас американські компанії не матимуть переваг у доступі до українських надр через угоду. Зокрема, коли буде відбуватися аукціон на спецдозвіл чи ліцензію на видобуток певного виду копалин – цей конкурс відкритий і фонд взагалі не присутній. Брати участь можуть компанії з різних країн.

Теги: США Україна корисні копалини

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