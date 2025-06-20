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МВС вводить тотальну відеофіксацію з липня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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МВС вводить тотальну відеофіксацію з липня 2025 року
В Україні наразі активно працюють близько 800 ПТК
колаж: glavcom.ua

Обов'язковий техогляд в Україні: з 1 липня 2025 року вводять повну фото- та відеофіксацію

З 1 липня 2025 року в Україні набудуть чинності нові, посилені вимоги до проведення обов'язкового технічного контролю (ОТК) транспортних засобів. Головним нововведенням стане повна фото- та відеофіксація всього процесу техогляду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заступника начальника Головного сервісного центру МВС України Павла Сороку.

За словами Павла Сороки, ці зміни є частиною зусиль з наближення українського законодавства до стандартів Європейського Союзу.

«Головна мета – покращити контроль і знизити так званий номінальний, фіктивний обов’язковий технічний контроль. Раніше можна було, умовно кажучи, скористатися фотошопом або не повністю проводити необхідні вимірювання. Зараз процес відеофіксації дає нам можливість контролювати всю процедуру», – пояснив він.

Згідно з новими правилами, кожен пункт технічного контролю (ПТК) має бути обладнаний щонайменше двома камерами, які фіксують увесь процес огляду. Якщо дві камери не охоплюють всю процедуру, суб'єкт господарювання повинен встановити додаткові. Існують також чітко регламентовані вимоги до якості відео та фотографій: зокрема, транспортний засіб на фото має займати не менше 70% площі зображення.

В Україні наразі активно працюють близько 800 ПТК. За словами Сороки, вимога відеофіксації передбачалася ще з 2023 року, але повноцінне впровадження розпочнеться саме з 1 липня 2025 року. Ці пункти вже оснащені камерами і працюють у тестовому режимі, надсилаючи відеофайли до регіональних сервісних центрів МВС для узгодження.

Кому потрібен техогляд та відповідальність за порушення

Перелік категорій транспорту, для яких обов’язковий технічний контроль залишається актуальним, не змінився. Його мають проходити:

  • Легкові авто, що використовуються з комерційною метою, причепи до них, строком експлуатації більше 2 років – раз на два роки.
  • Вантажні авто до 3,5 тонн, причепи до них, строком експлуатації більше 2 років – раз на два роки.
  • Вантажні авто понад 3,5 тонни, причепи до них та таксі, незалежно від строку експлуатації – щороку.
  • Автобуси, транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі – двічі на рік.

При цьому, легкові авто, що належать фізичним особам і не використовуються з метою отримання прибутку, техогляд проходити не зобов’язані.

Контроль за дотриманням нових вимог здійснюватимуть сервісні центри МВС. У разі виявлення порушень (наприклад, відсутність частини відеозапису або невідповідність автомобіля техвимогам), протокол технічного контролю анулюється, а власника автомобіля повідомляють про це.

За експлуатацію авто без чинного техогляду патрульна поліція має право оштрафувати водія на 340 грн. Також передбачена адміністративна відповідальність для суб'єкта господарювання, який проводив техогляд із порушеннями, – штраф у розмірі близько 1400 грн.

Павло Сорока наголосив, що основне завдання власників авто – тримати свій транспорт у належному технічному стані, адже це є запорукою безпеки на дорогах.

Нагадаємо, послуга переоформлення автомобіля в застосунку «Дія», що мала б значно спростити життя продавцям та покупцям, поки що не здобула популярності серед українців. Незважаючи на можливість дистанційного оформлення без візиту до сервісного центру МВС та опційний експертний огляд, більшість водіїв досі надають перевагу традиційним «мокрим» печаткам. 

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Теги: автомобіль техогляд МВС Україна

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