Як працює столичне метро після нічної атаки: дублюючий маршрут

Наземна частина станцій «Дніпро» – «Лісова» тимчасово закриті на вхід та вихід

Унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями «Дарниця»-«Лівобережна» червоної лінії метро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київського метрополітену.

Як працює метро у Києві

На мапі виділено станції метро, які закрито через атаку російських окупантів мапа Київського метрополітену

До ліквідації наслідків обстрілу лінії метро поїзди рухатимуться лише між станціями «Академмістечко» - «Арсенальна» з інтервалом орієнтовно 4 хвилини 30 секунд.

Повідомляється, що наземна частина станцій «Дніпро» – «Лісова» тимчасово закриті на вхід та вихід.

«На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Орієнтовний термін робіт – доба», – повідомили у метрополітені.

Зазначається, що до повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій.

Дублюючий автобусний маршрут № 1М

За даними Київського метрополітену, через пошкодження червоної лінії метро між станціями «Лісова» та «Арсенальна» організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М.

Автобуси курсують за таким маршрутом:

у напрямку від станції метро «Лісова» до «Арсенальної» – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро «Арсенальна»;

у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро «Дарниця» – «Чернігівська».

Повідомляється, що транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка. Маршрут працюватиме на час обмежень у роботі метрополітену.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські війська здійснили комбіновану масовану атаку на Україну. Київ опинився в епіцентрі ракетно-дронового удару, внаслідок якого, зокрема, було пошкоджено колії метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна». Вранці на жителів Лівого берега столиці чекало нове випробування – дорога на роботу без метро.