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Як працює столичне метро після нічної атаки: дублюючий маршрут

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Як працює столичне метро після нічної атаки: дублюючий маршрут
Комунальники ліквідовують наслідки нічного обстрілу: задіяно 166 працівників і 24 одиниці техніки
фото: Київський метрополітен

Наземна частина станцій «Дніпро» – «Лісова» тимчасово закриті на вхід та вихід

Унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями «Дарниця»-«Лівобережна» червоної лінії метро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київського метрополітену

Як працює метро у Києві

На мапі виділено станції метро, які закрито через атаку російських окупантів
На мапі виділено станції метро, які закрито через атаку російських окупантів
мапа Київського метрополітену

До ліквідації наслідків обстрілу лінії метро поїзди рухатимуться лише між станціями «Академмістечко» - «Арсенальна» з інтервалом орієнтовно 4 хвилини 30 секунд.

Повідомляється, що наземна частина станцій «Дніпро» – «Лісова» тимчасово закриті на вхід та вихід.

«На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Орієнтовний термін робіт – доба», – повідомили у метрополітені.

Зазначається, що до повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій.

Дублюючий автобусний маршрут № 1М

За даними Київського метрополітену, через пошкодження червоної лінії метро між станціями «Лісова» та «Арсенальна» організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М.

Автобуси курсують за таким маршрутом:

  • у напрямку від станції метро «Лісова» до «Арсенальної» – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро «Арсенальна»;
  • у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро «Дарниця» – «Чернігівська».

Повідомляється, що транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка. Маршрут працюватиме на час обмежень у роботі метрополітену.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські війська здійснили комбіновану масовану атаку на Україну. Київ опинився в епіцентрі ракетно-дронового удару, внаслідок якого, зокрема, було пошкоджено колії метрополітену між станціями «Дарниця» та «Лівобережна». Вранці на жителів Лівого берега столиці чекало нове випробування – дорога на роботу без метро

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Теги: Київ метро Дніпро обстріл перевезення

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