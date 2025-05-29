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Ще дві країни заявили про намір приєднатися до коаліції дронів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Ще дві країни заявили про намір приєднатися до коаліції дронів
Наразі коаліція дронів налічує 18 держав-учасниць
фото: Михайло Федоров / Телеграм

Для повноцінного членства Туреччини та Бельгії в коаліції дронів необхідне погодження вже наявних учасників

Туреччина та Бельгія офіційно заявили про намір долучитися до коаліції дронів – міжнародного об’єднання в межах Контактної групи з питань оборони України, що займається координацією постачання безпілотних систем для українських Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністерство оборони Латвії, яка є ініціатором створення.

Наразі коаліція дронів налічує 18 держав-учасниць, тож із приєднанням нових країн їхня кількість зросте до 20. Водночас для повноцінного членства необхідне погодження вже наявних учасників.

У міноборони Латвії повідомили, що загальна сума внесків країн-учасниць коаліції у спільний фонд закупівель вже сягнула приблизно €180 млн. Фондом керує Велика Британія, яка також координує процес закупівель безпілотників у межах коаліції.

Фонд використовується для централізованих закупівель безпілотних технологій, паралельно з національними ініціативами країн-учасниць коаліції.

Окрім цього, Латвія анонсувала, що у 2025 році виділить €20 мле на закупівлю дронів, а також ще €10 млн – на спільні проєкти латвійської та української промисловості.

Держави у коаліції дронів:

  • Велика Британія;
  • Латвія;
  • Австралія;
  • Люксембург;
  • Чехія;
  • Данія;
  • Франція;
  • Естонія;
  • Італія;
  • Нова Зеландія;
  • Канада;
  • Норвегія;
  • Литва;
  • Нідерланди;
  • Польща;
  • Україна;
  • Німеччина;
  • Швеція.

Нагадаємо, країни-учасниці коаліції дронів для України підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає створення спільного фонду на 45 мільйонів євро. Зазначається, що цим документом, підписаним 10 липня, країни створили Загальний фонд коаліції дронів під керівництвом Великої Британії, який зробить можливими спільні закупівлі, а також швидке і ефективне постачання безпілотників в Україну.

Також повідомлялося, що українські виробники безпілотних технологій уперше зможуть долучитися до тендерів, які організовує коаліція дронів у межах Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Теги: Туреччина війна Бельгія Україна фронт дрон

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