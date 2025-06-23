У Києві ракета пошкодила спорткомплекс, навчальні корпуси та гуртожитки КПІ

Частина уламків влучила в критий басейн, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих

Під час масованої ракетної атаки на Київ 23 червня одна з цілей ворога припала на Солом’янський район. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнав кампус Національного технічного університету «КПІ імені Ігоря Сікорського». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу університету та проректора з адміністративно-фінансової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського Сергія Манзюка.

Пошкодження в університеті КПІ внаслідок ворожої атаки 23 червня 2025 року фото: КПІ ім. Ігоря Сікорського/Facebook

Зокрема, повідомляється про пошкодження спорткомплексу, декількох навчальних корпусів та чотирьох гуртожитків.

Пошкодження в університеті КПІ внаслідок ворожої атаки 23 червня 2025 року фото: КПІ ім. Ігоря Сікорського/Facebook

«Інформації про постраждалих серед студентів/працівників внаслідок пошкоджень будівель університету немає. Служби університету розпочали ліквідацію наслідків», – повідомили у навчальному закладі і запросили бажаючих доєднуватися до прибирання наслідків атаки.

Пошкодження в університеті КПІ внаслідок ворожої атаки 23 червня 2025 року фото: КПІ ім. Ігоря Сікорського/Facebook

В університеті наголосили, що інформація щодо пожежі у будівлі КПІ, руйнувань тощо не відповідає дійсності.

Пошкодження в університеті КПІ внаслідок ворожої атаки 23 червня 2025 року фото: КПІ ім. Ігоря Сікорського/Facebook

«Пожежа була у будівлі, яка не належить університету. Щодо необхідності зазначити коректну інформацію були надіслані повідомлення у відповідні канали і у деяких з них вона була підкоригована», «-» додали у навчальному закладі.

Проректор з адміністративно-фінансової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського Сергій Манзюк також підтвердив, що в будівлі університету повибивало вікна, проте, додав, що приміщення не горіло.

Крім того, в районі зафіксовано займання у приватному секторі та в одній з нежитлових будівель у Солом'янському районі.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок.

Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні окупанти цинічно вдарили російсько-іранськими «шахедами» та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших міст.

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.