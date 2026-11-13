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Зміни в русі транспорту Києва: які нові маршрути запрацювали з 13 листопада

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Зміни в русі транспорту Києва: які нові маршрути запрацювали з 13 листопада
У столиці скасували чотири дублюючі автобуси та запустили два нові тимчасові автобусні маршрути
фото: КМДА

ІЗ 13 листопада припиняють роботу тимчасові автобусні маршрути №№ 30-ТР, 43-ТР, 50-ТР і 50-КР

Із 13 листопада у столиці організували роботу чотирьох тролейбусних маршрутів за тимчасовими схемами. Водночас у місті скасували чотири дублюючі автобуси та запустили два нові тимчасові автобусні маршрути. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує «Главком».

За новими схемами працюватимуть тролейбуси № 30-К, 43-К, 48 і 50.

  • № 30-К «Вулиця Милославська – станція «Куренівка»: проспект Червоної Калини (від вулиці Милославської) – проспект Романа Шухевича – Північний міст – проспект Степана Бандери (до станції міської електрички «Куренівка») – проспект Степана Бандери – Північний міст – проспект Романа Шухевича – проспект Червоної Калини (до вулиці Милославської);
  • № 43-К «Дарницька площа – станція метро «Либідська»: Дарницька площа – проспект Соборності – міст імені Євгена Патона – бульвар Миколи Міхновського – вулиця Велика Васильківська (до станції метро «Либідська») – Либідська площа – вулиця Антоновича – бульвар Миколи Міхновського – міст імені Євгена Патона – проспект Соборності – Дарницька площа – вулиця Володимира Сосюри – вулиця Пластова – вулиця Празька – Дарницька площа;
  • № 48 «Станція метро «Лісова» – станція «Куренівка»: вулиця Кіото – вулиця Кубанської України – Лісовий проспект – вулиця Братиславська – вулиця Рональда Рейгана – проспект Червоної Калини (до вулиці Сержа Лифаря) – проспект Червоної Калини – проспект Романа Шухевича – Північний міст – проспект Степана Бандери (до станції міської електрички «Куренівка») – проспект Степана Бандери – Північний міст – проспект Романа Шухевича – проспект Червоної Калини – вулиця Рональда Рейгана – вулиця Братиславська – Лісовий проспект – вулиця Мілютенка – вулиця Кіото;
  • № 50 «Вулиця Милославська – станція метро «Либідська»: проспект Червоної Калини (від вулиці Милославської) – проспект Воскресенський – проспект Георгія Нарбута – вулиця Будівельників – проспект Леоніда Каденюка – Дарницька площа – проспект Соборності – міст імені Євгена Патона – бульвар Миколи Міхновського – вулиця Велика Васильківська (до станції метро «Либідська») – Либідська площа – вулиця Антоновича – бульвар Миколи Міхновського – міст імені Євгена Патона – проспект Соборності – Дарницька площа – проспект Миру – вулиця Будівельників – проспект Георгія Нарбута – проспект Воскресенський – проспект Червоної Калини (до вулиці Милославської).

У зв’язку з організацією руху тролейбусів із 13 листопада припиняють роботу тимчасові автобусні маршрути №№ 30-ТР, 43-ТР, 50-ТР і 50-КР, які дублювали їх маршрути.

Також із 13 листопада запускають два нові тимчасові автобусні маршрути:

  • № 30-КА «Вулиця Кадетський Гай – станція метро «Почайна»: вулиця Івана Пулюя (від вулиці Кадетський Гай) – вулиця Федора Ернста – вулиця Святослава Хороброго – Севастопольська площа – Чоколівський бульвар – вулиця Вадима Гетьмана – вулиця Олександра Довженка – вулиця Олени Теліги – проспект Степана Бандери – Оболонський проспект (до станції метро «Почайна») – Оболонський проспект – проспект Степана Бандери – вулиця Олени Теліги – вулиця Олександра Довженка – вулиця Вадима Гетьмана – Чоколівський бульвар – Севастопольська площа – вулиця Святослава Хороброго – вулиця Федора Ернста – вулиця Івана Пулюя (до вулиці Кадетський Гай);
  • № 43-КА «Кібернетичний центр – станція метро «Либідська»: вулиця Валер’яна Підмогильного – проспект Академіка Глушкова – Голосіївський проспект – бульвар Миколи Міхновського – вулиця Велика Васильківська (до станції метро «Либідська») – Либідська площа – вулиця Антоновича – бульвар Миколи Міхновського – Голосіївський проспект – проспект Академіка Глушкова – вулиця Валер’яна Підмогильного.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради доручив прем'єр-міністру представити програму безкоштовного наземного транспорту та сформувати резерв автобусів для Києва на випадок перебоїв у роботі метро чи проблем із мостами через Дніпро.

Громадська ініціатива «Голка» запустила інструмент «Перезарядити країну тобі під силу. Київрада».

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Теги: Київ громадський транспорт

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