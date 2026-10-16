Будівництво Меморіального скверу в Києві: у кошторисі виявлено 16 млн грн переплати

Будівництво має завершитися до кінця 2029 року

Ритуальна служба «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» КМДА 5 жовтня замовила ТОВ «КП «Шляхбуд Інвест» будівництво Меморіального скверу за 436,50 млн грн. Про це повідомляється в «Прозорро», інформує «Главком» із посиланням на «Наші гроші».

Що передбачає проєкт будівництва

До кінця 2029 року на вулиці Стеценка, 22 в Подільському районі (між Сирцем і Берковцем) мають побудувати Меморіальний сквер з спорудами для увічнення пам’яті Захисників та Захисниць.

Проєкт, замовлений ТОВ «Гарант Інвест 15», передбачає дві черги будівництва. Уздовж центральної алеї встановлять монументи «Героям Слава», «Вогонь – квітка», меморіальний «Хрест» і «Дзвін». Також облаштують меморіальні вертикальні плити для увічнення імен Захисників і Захисниць.

Обабіч алеї планується розмістити окремі меморіальні сектори, альтанки для відпочинку та пішохідні доріжки, що з’єднуватимуть їх із тротуарами вздовж проїзду. Крім того, проєктом передбачено будівництво підпірних стін, огорожі та громадської вбиральні.

Роботи фінансуються з бюджету міста Києва. Цьогоріч передбачено 82,85 млн грн, у 2027 році – 117,88 млн грн, у 2028 році – 117,88 млн грн, а у 2029 році – 117,88 млн грн.

Позитивний експертний звіт щодо зведення даного скверу видало ДП «Спеціалізована Державна експертна організація-Центральна служба української Державної будівельної експертизи». Договірна ціна динамічна та включає 3,50 млн грн витрат на інфляцію (тут і далі суми та ціни наведені з ПДВ).

Завищені ціни на матеріали та ймовірна переплата

Аналіз кошторису свідчить про суттєво завищені ціни на будівельні матеріали порівняно з ринковими. Загальна сума ймовірної переплати лише на кількох позиціях перевищує 16 млн грн:

Крім того, кошторис містить вартісні позиції для надмогильних споруд (по 598 комплектів), серед яких плити для фото з каменю габро (56,7 тис. грн/шт), хрести з тризубом (34,8 тис. грн/шт), гранітні цоколі та надгробні плити. Загальна вартість матеріалів для одного такого пам’ятника сягає 170 752 грн.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон щодо місць поховання загиблих та померлих осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Закон визначає перелік осіб, яких можуть ховати з військовими почестями. Йдеться про військовослужбовців сил безпеки та оборони, поліцейських, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також нагороджених державними відзнаками та учасників міжнародних миротворчих операцій.