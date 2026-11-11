У Голосіївському районі впав дрон РФ, є потерпілий

У Києві триває вже пята повітряна тривога від початку доби

Внаслідок падіння БпЛА сталося загоряння на відкритій території

У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння ворожого безпілотника сталося загоряння на відкритій території, також пошкоджено автомобіль. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Віталія Кличка.

«У Голосіївському районі, внаслідок падіння БпЛА, сталося загоряння на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджене легкове авто», – зазначив Кличко.

За словами міського голови, на місце події вже прямують усі екстрені служби.

«Один постраждалий у Голосіївському районі. Медики надали допомогу на місці», – додав Кличко.

Нагадаємо, зранку 11 листопада у Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджений приватний будинок. Інформація про пошкодження будинку з'явилася після відбою повітряної тривоги, оголошеної через дронову небезпеку для столиці.