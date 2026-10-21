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Доля Поштової площі. Громадська активістка подала позов проти мера Кличка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Доля Поштової площі. Громадська активістка подала позов проти мера Кличка
Моріна повідомила, що подала позов до Київського окружного адміністративного суду проти Кличка
фото: «РБК-Україна»

Активістка наголосила, що причиною багаторічної проблеми є неврегульовані правовідносини з інвестором

Громадська активістка Аннабелла Моріна подала позов проти мера Києва Віталія Кличка через бездіяльність міської влади щодо ситуації на Поштовій площі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис активістки у Facebook.

«Привіт, Віталію Кличко! Сьогодні я подала на вас позов до Київського окружного адміністративного суду у зв’язку із багаторічною бездіяльністю по Поштовій площі, під якою більше 10 років знаходиться величезний, восьмиметрової глибини аварійний котлован. Нагадаю, що це територія пам’ятки історії та археології національного значення – місце Хрещення Русі-України в історичному гирлі річки Почайна», – йдеться у дописі.

Активістка наголошує, що причиною багаторічної проблеми є неврегульовані правовідносини з інвестором і те, що інвестиційний договір на будівництво підземного ТРЦ досі залишається чинним. За її словами, це відбувається попри постанову Верховної Ради 2018 року, надання пам’ятці статусу національного значення у 2019 році, остаточне скасування Верховним Судом містобудівних умов та обмежень на будівництво у 2022 році й припинення Державною інспекцією архітектури та містобудування (ДІАМ) дії дозволу на будівництво у 2026 році.

Моріна стверджує, що територію пам’ятки доведено до аварійного стану, який створює загрозу, зокрема, для навколишніх будівель і метрополітену. Крім того, за її словами, офіційне фінансування з боку інвестора відсутнє з 2017 року.

Доля Поштової площі. Громадська активістка подала позов проти мера Кличка фото 1
Доля Поштової площі. Громадська активістка подала позов проти мера Кличка фото 2

Активістка нагадує, що ще у 2018 році Київрада ухвалила рішення №225/6276, яке передбачало створення музею на Поштовій площі спільно з інвестором або розірвання інвестиційного договору за наявності відповідних підстав. Однак, за словами Моріної, міські чиновники рішення не виконали.

«Коли ми готували позов, спочатку він стосувався бездіяльності КМДА, Департаменту економіки та інвестицій і комунального підприємства – замовника будівництва ТРЦ. Але, знаєте, я подивилась на події останніх днів, на всю цю вакханалію тролів, ботів і навіть реальних людей, які в мережі б’ються не на життя, а на смерть – за збереження влади мера, і додала його до відповідачів. Так, я додала особисто Віталія Кличка: і як Київського міського голову, і як голову КМДА», – уточнила Моріна.

Активістка підсумувала: «Я вимагаю не тільки визнання бездіяльності протиправною, але й зобов’язання виконати рішення Київради 2018 року та, відповідно, нарешті розірвати той чортів інвестдоговір».

Зауважимо, що Аннабелла Моріна – це співзасновниця ГО «ГР «Почайна», українська краєзнавиця та журналістка.

Нагадаємо, у липні 2018 року Верховна Рада України підтримала за основу та в цілому проєкт постанови №8541 «Про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі у м. Києві». Рада рекомендувала створити національний музей «Центр середньовічного міста».

Згодом 22 травня 2019 року Кабінет міністрів України своїм рішенням присвоїв національний статус Поштовій площі.

Влітку 2024 року Міністерство культури та інформаційної політики України затвердило робочу групу з розроблення плану заходів щодо розвитку території пам'ятки археології та історії національного значення «Ділянка прибережного міського кварталу середньовічного Києва» на Поштовій площі в центрі Києва.

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Теги: Віталій Кличко Київ Поштова площа

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