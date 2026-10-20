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РФ знищила відділення Ощадбанку на Рівненщині, у Києві – пошкодила

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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РФ знищила відділення Ощадбанку на Рівненщині, у Києві – пошкодила
Відділення працювало в будівлі торговельного центру на Рівненщині
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Співробітники та клієнти банку не постраждали

У Дубні на Рівненщині після влучання російського безпілотника значних пошкоджень зазнало відділення Ощадбанку в торговельному центрі. Пошкодили й відділення банку в Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ощадбанк.

За даними банку, удар по Дубну стався 20 жовтня 2026 року. Відділення працювало в будівлі торговельного центру, і за попередніми даними майно банку там повністю знищене. У столиці пошкодили відділення на вулиці Васильківській, там також постраждало майно банку.

Ощадбанк повідомив, що перебуває на зв'язку з представниками влади, ДСНС та іншими компетентними органами.

Що відомо про атаки 20 жовтня

Того дня російські війська атакували торговельний центр у Дубні Рівненської області. «Главком» писав, що це вже другий за два дні удар по торговельних об'єктах на заході України. У місцевих медіа тоді не було даних про масштаби руйнувань і можливих постраждалих.

Київ у вівторок також потрапив під удар дронів під час уже дев'ятої за добу повітряної тривоги. За словами міського голови Віталія Кличка, безпілотник влучив у медичний заклад у Солом'янському районі і частково зруйнував дах. Уламки падали й в інших районах міста.

У Голосіївському районі після падіння російського безпілотника біля автозаправної станції загинула одна людина, ще шестеро постраждали, п'ятьох із них госпіталізували. Також на Одеській трасі під Києвом уламок дрона пошкодив пасажирський автобус, водій загинув.

Нагадаємо, напередодні, 19 жовтня, російські безпілотники атакували Волинську область. За повідомленнями місцевих медіа, у Ковелі дрон влучив в «Епіцентр»

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Теги: майно Київ Ощадбанк бізнес Рівненщина банк безпілотник

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