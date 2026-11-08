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Зеленський ініціює безкоштовний проїзд у наземному транспорті Києва

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський ініціює безкоштовний проїзд у наземному транспорті Києва
Зеленський Доручив прем’єр-міністру представити програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті та достатнього резерву автобусів для Києва
фото: Офіс президента

Після масованих ударів РФ Україна готує резервні транспортні схеми для столиці

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва. Також столиця має отримати достатній резерв автобусів на випадок перебоїв у роботі метро або проблем із мостами через Дніпро. Про це глава держави повідомив за підсумками селекторної наради, інформує «Главком».

За словами Зеленського, під час наради прем’єр-міністр, секретар Ради національної безпеки і оборони та міністр внутрішніх справ представили варіанти резервних транспортних схем для столиці.

«Опрацьовується необхідна кількість транспорту, реорганізація дорожнього руху у визначених частинах Києва», – зазначив президент.

Він наголосив, що уряд має підготувати заходи для забезпечення безперебійної та гарантовано доступної роботи міського наземного транспорту в разі збоїв у роботі метрополітену або виникнення проблем із мостами через Дніпро.

«Доручив прем’єр-міністру представити програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті та достатнього резерву автобусів для Києва», – повідомив Зеленський.

Водночас президент не уточнив, коли саме можуть запровадити безкоштовний проїзд, які види наземного транспорту охоплюватиме програма та за яких умов вона діятиме.

Під час селектора також обговорили наслідки російських ударів по Дніпропетровській області. За словами Зеленського, відновлювальні роботи тривають у Дніпрі, Павлограді, Кам’янському та інших містах і громадах регіону.

На піку відключень без електроенергії залишалися понад 600 тисяч абонентів. Йдеться про населення, підприємства та об’єкти критичної інфраструктури.

«Подача електрики поступово відновлюється. Дякую всім ремонтним бригадам, кожному енергетику, усім задіяним службам», – написав президент.

Учасники наради також заслухали доповіді щодо ситуації в Харкові, Запоріжжі та інших прифронтових громадах.

Окремо Зеленський повідомив про підготовку нових пакетів енергетичної підтримки для України та додаткових фінансових інструментів, які мають допомогти українцям пройти зиму. За його словами, відповідні питання опрацьовують напередодні міжнародних заходів найближчих тижнів.

Тим часом Північний міст у Києві знову відкривають, але є обмеження. Як повідомив мер Віталій Кличко, столичні водії зможуть користуватися однією з важливих переправ через Дніпро, але проїзд буде доступний не всім.

Водночас київська влада готує зміни в організації руху ще на одному мосту.

Нагадаємо, Росія запустила шість ракет по Північному мосту в Києві.

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Теги: росія Віталій Кличко Дніпро Володимир Зеленський президент влада столиця населення транспорт

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