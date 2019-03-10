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    Негода наробила лиха у Вінниці: українці публікують у соцмережах фото

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    Негода наробила лиха у Вінниці: українці публікують у соцмережах фото

    Сильний вітер пронісся ранковим містом

    10 березня у Вінниці сильні пориви вітру, сонце і град. Негода вносить свої корективи – повалені дерева, обірвані дроти, зірвані дорожні знаки… Вінничани в мобільних додатках діляться фото з наслідками негоди.

    На території лікарні ім. Ющенка поперек пішохідної доріжки вітер повалив дерево, біля Кумбар зірвав проводи, на Гонти зірваний вітром дорожній знак валяється на дорозі, а на Поділлі похилився білборд з виборчою агітацією.

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    Негода наробила лиха у Вінниці: українці публікують у соцмережах фото
    Негода наробила лиха у Вінниці: українці публікують у соцмережах фото
    Негода наробила лиха у Вінниці: українці публікують у соцмережах фото
    Негода наробила лиха у Вінниці: українці публікують у соцмережах фото
    Негода наробила лиха у Вінниці: українці публікують у соцмережах фото

    За прогнозами синоптиків, в понеділок, 11 березня буде вітряно, але без опадів. Температура повітря знизиться – вдень 7 – 8 градусів тепла, вночі до 1 градусу морозу.

    Нагадаємо, від сильного вітру у селі Іванівка Теребовлянського району на Тернопільщині впала водонапірна вежа.

    У Львові, у ніч на неділю, 10 березня, та зранку були сильні пориви вітру, які наробили місцевим жителям лиха.

    Сильний вітер відзначився і в столиці. Ураган завдав збитків киянам.

    Джерело: vinnitsa.info

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