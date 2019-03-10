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    Події в Україні

    Сильний вітер повалив водонапірну вежу на Тернопільщині

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    Сильний вітер повалив водонапірну вежу на Тернопільщині

    Інцидент стався у селі Іванівка Теребовлянського району

    Від сильного вітру у селі Іванівка Теребовлянського району впала водонапірна вежа. Про це інформує місцевий сайт mediator.te.ua.

    За попередньою інформацією, резервуар для води був пустим. Його поки не запустили в дію, оскільки водогін ще будують.

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    Сильний вітер повалив водонапірну вежу на Тернопільщині
    Сильний вітер повалив водонапірну вежу на Тернопільщині
    Сильний вітер повалив водонапірну вежу на Тернопільщині
    Сильний вітер повалив водонапірну вежу на Тернопільщині
    Сильний вітер повалив водонапірну вежу на Тернопільщині

    Нагадаємо, у Львові, у ніч на неділю, 10 березня, та зранку були сильні пориви вітру, які наробили місцевим жителям лижа.

    Зокрема, близько 07:30 год по вулиці Рибній шквальним вітром було пошкоджено дах будинку, який впав на припарковану машину. Автомобіль зазнав ушкоджень.

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