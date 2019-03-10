Сильний вітер повалив водонапірну вежу на Тернопільщині



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Інцидент стався у селі Іванівка Теребовлянського району

Від сильного вітру у селі Іванівка Теребовлянського району впала водонапірна вежа. Про це інформує місцевий сайт mediator.te.ua.

За попередньою інформацією, резервуар для води був пустим. Його поки не запустили в дію, оскільки водогін ще будують.

Нагадаємо, у Львові, у ніч на неділю, 10 березня, та зранку були сильні пориви вітру, які наробили місцевим жителям лижа.

Зокрема, близько 07:30 год по вулиці Рибній шквальним вітром було пошкоджено дах будинку, який впав на припарковану машину. Автомобіль зазнав ушкоджень.