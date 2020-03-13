У Київ прилетів літак з Мілана: «половина пасажирів кашляє, багато з температурою»



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Пасажир літака МАУ Антон Гура заявив, що половина пасажирів кашляє, багато з температурою Фото: Скріншот відео

Трьох пасажирів в лікарню, зараз їм роблять діагностичне дослідження на предмет коронавірусної інфекції

Пасажир літака МАУ Антон Гура розповів, що під час посадки на літак скринінг температури не проводили.

Відео було опубліковано на його сторінці у Facebook.

«В Мілані влада намагається всіма способами здихатися іноземців, які перебувають в Італії», - зазначив він.

Після прильоту у Бориспіль лікарі всіх оглянули і не виявили симптомів коронавірусу. Але після того, як «піднявся кіпіш», лікарі все ж забрали до лікарні трьох людей. Усі вони — іноземці. Усіх інших пасажирів просто відпустили.

За словами Гури, загалом на борту було близько 186 осіб, з них приблизно 90 іноземців (єгиптяни, індуси та ін.), які багато пили жарознижуючі препарати, «щоб збити температуру і пройти перевірку після приземлення».

У МОЗ України повідомили, що вже отримано список усіх пасажирів, які були на борту літака з Мілану, на якому потенційно були хворі люди.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей в країни, які уражені коронавірусом.

Раніше стало відомо, що в Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус.

Крім того, SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю.