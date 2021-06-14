Звалища сміття та антисанітарія: кияни вимагають прибрати стихійну торгівлю на Куренівці

Кияни вже неодноразово зверталися до Оболонської райадміністрації з проханням навести лад на Петропавлівській площі

Кияни просять заборонити небезпечну стихійну торгівлю та прибрати звалища на території вздовж трамвайної лінії в районі Петропавлівської площі (місцевість Куренівка). Відповідна петиція з’явилась на сайті Київської міської ради 10 червня.

Автор петиції Андрій Козлов зазначив, що вже декілька років існує проблема зі стихійним звалищем внаслідок стихійної торгівлі вздовж трамвайної лінії в районі Петропавлівської площі.

«Крім того, що вона (стихійна торгівля. – Ред.) заважає руху трамваїв, наслідком також є постійні антисанітарні умови та гори сміття, в тому числі органічного походження», – йдеться в петиції.

Її автор повідомляє, що неодноразові (понад 15 разів) звернення до Оболонської РДА не вирішили проблему.

Нагадаємо, рік тому, у лютому 2020-го, у Києві на Куренівці прибрали та розрівняли територію, де розміщувався нелегальний блошиний ринок. Але незабаром торговці з блошиного ринку повернулись на місце і знову порозкладали свій товар.

5 червня цього року відбувся масштабний демонтаж незаконних рядів стихійної торгівлі біля станції метро «Героїв Дніпра».

А в підземному переході поблизу станції метро «Осокорки», де зовсім недавно прибрали незаконно встановлені МАФи, знову з'явилася стихійна торгівля.

У цьому році комунальне підприємство «Київблагоустрій» вже звільнило від нелегальної торгівлі 28 підземних переходів, а це майже 3,4 тис. кв. м міського простору. Станції метро «Палац Україна», «Харківська», «Майдан Незалежності», «Льва Толстого», «Лук’янівська», «Контрактова площа», переходи на проспектах Перемоги, Бажана та Дарницькій площі тепер вільні для проходу і комфортні для киян