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    З’явилося фото «мінувальника» мосту Метро

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    <span>На мосту Метро стоїть невідомий с пакетом, з якого виходять дроти</span> - З’явилося фото «мінувальника» мосту Метро
    На мосту Метро стоїть невідомий с пакетом, з якого виходять дроти

    На станцію метро «Дніпро» підіймаються снайпери

    У соцмережі з’явилося фото чоловіка, який знаходиться на мосту Метро із пакетом, в якому нібито вибухівка.

    Фото «мінувальника» оприлюднено на сторінці «Київ оперативний» у Facebook. 

    Також повідомляється, що на станцію метро «Дніпро» підіймаються снайпери.

    Нагадаємо, 1 червня невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

    На місці події перебувають слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

    У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини анонімного повідомлення.

    До мосту прибули прибули спецпризначенці і пригнали бронетранспортер.

    У зв'язку з анонімним повідомленням про мінування мосту Метро червона лінія працює від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна» та від станції «Лісова» до «Дарниці».

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