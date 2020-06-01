Замінування мосту Метро: на місце прибули всі екстрені служби Києва
Операція проводиться під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка
Поліція Києва перевіряє інформацію щодо замінування мосту Метро.
На місці події працюють правоохоронці та встановлюють усі обставини, повідомляє пресслужба столичної поліції.
«Сьогодні о 13:41 до столичної поліції по спецлінії 102 зателефонував невідомий з погрозою підірвати міст Метро. На місці події перебуває слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка», - йдеться в повідомленні.
У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини анонімного повідомлення.
Наразі рух усіх видів транспорту та пішоходів на мосту Метро перекрито.
Як повідомлялося, невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.