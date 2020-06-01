  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Замінування мосту Метро: на місце прибули всі екстрені служби Києва

    • Розсилка
    На місці працюють правоохоронці - Замінування мосту Метро: на місце прибули всі екстрені служби Києва
    На місці працюють правоохоронці
    Фото: Нацполіція

    Операція проводиться під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка

    Поліція Києва перевіряє інформацію щодо замінування мосту Метро.

    На місці події працюють правоохоронці та встановлюють усі обставини, повідомляє пресслужба столичної поліції.

    «Сьогодні о 13:41 до столичної поліції по спецлінії 102 зателефонував невідомий з погрозою підірвати міст Метро. На місці події перебуває слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка», - йдеться в повідомленні.

    У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини анонімного повідомлення.

    Наразі рух усіх видів транспорту та пішоходів на мосту Метро перекрито.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Замінування мосту Метро: на місце прибули всі екстрені служби Києва
    Замінування мосту Метро: на місце прибули всі екстрені служби Києва
    Замінування мосту Метро: на місце прибули всі екстрені служби Києва

    Як повідомлялося,  невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

    Національна поліція України Київ метро замінування міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ