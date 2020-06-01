Поліція пригнала бронетранспортер на міст Метро (фото, відео)



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Спецпризначенці готові до штурму Фото: Київ оперативний

Правоохоронці запустять також дрони

На міст Метро, де знаходиться невідомий чоловік, погрожуючи підірвати споруду, прибули спецпризначенці і пригнали бронетранспортер.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«До штурму поки не готуються. Зараз намагаються мирним шляхом, через перемовини, почути вимоги правопорушника», - йдеться в повідомленні.

Також до мосту прибули співробітники поліції «аеропідтримки», щоб запустити поліцейські дрони.

Нагадаємо, 1 червня невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

На місці події перебувають слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини анонімного повідомлення.

У зв'язку з анонімним повідомленням про мінування мосту Метро червона лінія працює від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна» та від станції «Лісова» до «Дарниці».