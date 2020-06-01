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    Поліція пригнала бронетранспортер на міст Метро (фото, відео)

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    Спецпризначенці готові до штурму - Поліція пригнала бронетранспортер на міст Метро (фото, відео)
    Спецпризначенці готові до штурму
    Фото: Київ оперативний

    Правоохоронці запустять також дрони

    На міст Метро, де знаходиться невідомий чоловік, погрожуючи підірвати споруду, прибули спецпризначенці і пригнали бронетранспортер.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook

    «До штурму поки не готуються. Зараз намагаються мирним шляхом, через перемовини, почути вимоги правопорушника», - йдеться в повідомленні.

    Також до мосту прибули співробітники поліції «аеропідтримки», щоб запустити поліцейські дрони.

    Нагадаємо, 1 червня невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

    На місці події перебувають слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

    У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини анонімного повідомлення.

    У зв'язку з анонімним повідомленням про мінування мосту Метро червона лінія працює від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна» та від станції «Лісова» до «Дарниці».

    Національна поліція України Київ метро замінування міст
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