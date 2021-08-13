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    У ресторані в Києві сталась стрілянина, є поранений (відео)

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    Інцидент стався у&nbsp;Favor Park hotel - У ресторані в Києві сталась стрілянина, є поранений (відео)
    Інцидент стався у Favor Park hotel
    Фото: Tourist club

    Обставини інциденту встановлюють правоохоронці

    У четвер, 12 червня, у ресторані на вулиці Маршала Конєва в Голосіївському районі Києва (житловий масив Теремки-II) сталася стрілянина. Повідомлення про стрілянину та поранення надійшли на лінії 102 та 103, інформує «Київ оперативний».

    Як з’ясувалося, сталося все у ресторані Favor Park hotel.

    «Стрільця затримали, а сам потерпілий грає у «правильного» і відмовляється від заяви та медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

    У всіх деталях інциденту намагаються розібратися правоохоронці.

    Відео: Варта Голосієва

    Як повідомлялося, на початку серпня у центрі Дніпра в одному з кафе сталась стрілянина. Внаслідок інциденту постраждав 30-річний чоловік. 22-річний зловмисник утік із місця події, але полісмени його затримали.

    Теги: Національна поліція України Київ ресторан стрілянина
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    У ресторані в Києві сталась стрілянина, є поранений (відео)