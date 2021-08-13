У ресторані в Києві сталась стрілянина, є поранений (відео)

Обставини інциденту встановлюють правоохоронці

У четвер, 12 червня, у ресторані на вулиці Маршала Конєва в Голосіївському районі Києва (житловий масив Теремки-II) сталася стрілянина. Повідомлення про стрілянину та поранення надійшли на лінії 102 та 103, інформує «Київ оперативний».

Як з’ясувалося, сталося все у ресторані Favor Park hotel.

«Стрільця затримали, а сам потерпілий грає у «правильного» і відмовляється від заяви та медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

У всіх деталях інциденту намагаються розібратися правоохоронці.

Відео: Варта Голосієва

Як повідомлялося, на початку серпня у центрі Дніпра в одному з кафе сталась стрілянина. Внаслідок інциденту постраждав 30-річний чоловік. 22-річний зловмисник утік із місця події, але полісмени його затримали.