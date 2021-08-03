В Одесі застрелили людину. ЗМІ оприлюднили фото кілера

Нападник був один, стрілянина велася з пістолета-кулемета

Невідомий в Одесі сьогодні вистрілив у чоловіка, який пізніше помер у лікарні. Злочинець втік з місця подій на автомобілі Mercedes з номерами СВ 1413 КС. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Згідно з даними слідства, інцидент стався на вулиці Малиновського, у дворі однієї з багатоповерхівок.

ЗМІ оприлюднили фото кілера та його авто:

«Зараз на місці працюють поліцейські. Розглядається кілька версій правопорушення та вирішується питання про його правову кваліфікацію», – відзначає пресслужба.

Аби затримати злочинця, у місті було введено операцію «Сирена». Попри госпіталізацію, потерпілий помер внаслідок кульового поранення. Відповідно до ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України, злочинцю загрожує позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років.

Відомо, що нападник був один, стрілянина велася з пістолета-кулемета.

За даними джерел «Думской» у правоохоронних органах, чоловіка застрелили представники одного з етнічних злочинних угруповань Одеси, які виконували замовлення на вбивство. Загиблий є фігурантом кримінального виробництва, відкритого за статтею про вимагання.