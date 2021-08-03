  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одесі застрелили людину. ЗМІ оприлюднили фото кілера

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Одесі застрелили людину. ЗМІ оприлюднили фото кілера
    Фото: Нацполіція

    Нападник був один, стрілянина велася з пістолета-кулемета

    Невідомий в Одесі сьогодні вистрілив у чоловіка, який пізніше помер у лікарні. Злочинець втік з місця подій на автомобілі Mercedes з номерами СВ 1413 КС. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

    Згідно з даними слідства, інцидент стався на вулиці Малиновського, у дворі однієї з багатоповерхівок.

    ЗМІ оприлюднили фото кілера та його авто:

    «Зараз на місці працюють поліцейські. Розглядається кілька версій правопорушення та вирішується питання про його правову кваліфікацію», – відзначає пресслужба.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    В Одесі застрелили людину. ЗМІ оприлюднили фото кілера
    В Одесі застрелили людину. ЗМІ оприлюднили фото кілера
    В Одесі застрелили людину. ЗМІ оприлюднили фото кілера

    Аби затримати злочинця, у місті було введено операцію «Сирена». Попри госпіталізацію, потерпілий помер внаслідок кульового поранення. Відповідно до ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України, злочинцю загрожує позбавлення волі строком до п’ятнадцяти років.

    Відомо, що нападник був один, стрілянина велася з пістолета-кулемета.

    За даними джерел «Думской» у правоохоронних органах, чоловіка застрелили представники одного з етнічних злочинних угруповань Одеси, які виконували замовлення на вбивство. Загиблий є фігурантом кримінального виробництва, відкритого за статтею про вимагання.

    Теги: Одеса вбивство кілер злочинець стрілянина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Одесі застрелили людину. ЗМІ оприлюднили фото кілера