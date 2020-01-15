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    У Польщі в ДТП загинули двоє українців

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    У Польщі в ДТП загинули двоє українців

    Вантажівка зіткнулася з автомобілем, в результаті чого загинули двоє людей

    У Польщі біля села Кобіела зіткнулися вантажівка і автомобіль, в результаті чого загинули двоє українців. Про це повідомляють польські ЗМІ.

    Аварія сталася 14 січня близько 12:30. Як зазначається, вантажівка зіткнулася з автомобілем. Двоє молодих хлопців, які перебували в легковику, загинули до приїзду рятувальників.

    Голова Ярославицкой ВІДГ Леонід Прудников, повідомляє, що двоє загиблих - з села Велика Городниця Рівненської області. Їм було до 30 років.

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    Повідомляється, що польські правоохоронці встановлюють всі обставини і причини смертельного ДТП.

    ДТП Польща українці автомобіль аварія
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