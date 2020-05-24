У Москві сталася перестрілка у дворі житлового комплексу (відео)



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У місті введено план «Перехват». Про постраждалих не повідомляється

Перестрілка сталася у дворі житлового комплексу «Ясний» на Каширському шосе. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

«На території «Ясного» невідомі відкрили один по одному стрілянину з вогнепальної зброї. В даний час поліція оголосила в розшук авто, на яких, імовірно, утекли учасники інциденту – Mercedes, Ford, Toyota», – повідомили в правоохоронних органах.

За словами джерела, в конфлікті брали участь не менше восьми осіб. «Вони стріляли один в одного з травматичних пістолетів і, ймовірно, з мисливських рушниць «Сайга» і «Вепр», – сказав співрозмовник агентства.

У прес-службі главку поліції повідомили, що поліція прибула на місце події і розшукує учасників інциденту. «У поліцію надійшла інформація про постріли в районі Каширського шосе, 65. Співробітники поліції прибули на місце події, шукають учасників конфлікту і встановлюють обставини», – сказали в прес-службі.

У місті введено план «Перехват». Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Росії у Калінінграді чоловік розстріляв з мисливського карабіна трьох перехожих.

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