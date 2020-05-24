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    У світі

    У Москві сталася перестрілка у дворі житлового комплексу (відео)

    • Розсилка
    У Москві сталася перестрілка у дворі житлового комплексу (відео)
    Скріншот з відео

    У місті введено план «Перехват». Про постраждалих не повідомляється

    Перестрілка сталася у дворі житлового комплексу «Ясний» на Каширському шосе. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

    «На території «Ясного» невідомі відкрили один по одному стрілянину з вогнепальної зброї. В даний час поліція оголосила в розшук авто, на яких, імовірно, утекли учасники інциденту – Mercedes, Ford, Toyota», – повідомили в правоохоронних органах.

    За словами джерела, в конфлікті брали участь не менше восьми осіб. «Вони стріляли один в одного з травматичних пістолетів і, ймовірно, з мисливських рушниць «Сайга» і «Вепр», – сказав співрозмовник агентства.

    У прес-службі главку поліції повідомили, що поліція прибула на місце події і розшукує учасників інциденту. «У поліцію надійшла інформація про постріли в районі Каширського шосе, 65. Співробітники поліції прибули на місце події, шукають учасників конфлікту і встановлюють обставини», – сказали в прес-службі.

    У місті введено план «Перехват». Про постраждалих не повідомляється.

    Нагадаємо, раніше повідомляли, що в Росії у Калінінграді чоловік розстріляв з мисливського карабіна трьох перехожих.

    Читайте також: на Житомирщині чоловік розстріляв з мисливської рушниці семеро людей.

    Росія поліція чоловік стрілянина
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