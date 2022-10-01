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Київ накрив густий смог (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Київ накрив густий смог (фото)
Київ знову накрив туман
фото: Киев Инфо

У столиці різко погіршилися якість повітря

Столицю України знову вкрила хмара смогу. У Києві зафіксовано різке погіршення якості повітря.

Киянам рекомендується щільно закривати вікна.

Зазначимо, зранку 30 вересня Київ накрив густий туман. Через це рятувальники підвищили рівень небезпеки.

«Увага! Вранці 30 вересня у Києві та Київській області туман, видимість 200-500 метрів», – йдеться у попередженні. 

Як зазначається, оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Раніше у Києві спостерігалося задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області. Державна служба з надзвичайний ситуацій повідомляє, що триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах.

Теги: Київ повітря

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