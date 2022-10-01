Київ накрив густий смог (фото)

У столиці різко погіршилися якість повітря

Столицю України знову вкрила хмара смогу. У Києві зафіксовано різке погіршення якості повітря.

Киянам рекомендується щільно закривати вікна.

Зазначимо, зранку 30 вересня Київ накрив густий туман. Через це рятувальники підвищили рівень небезпеки.

«Увага! Вранці 30 вересня у Києві та Київській області туман, видимість 200-500 метрів», – йдеться у попередженні.

Як зазначається, оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Раніше у Києві спостерігалося задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області. Державна служба з надзвичайний ситуацій повідомляє, що триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах.