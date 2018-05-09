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    Київ напередодні краху імперії. Історичні ретрофото столиці України кінця 1980-х років

    Кінець 1980-х був для вже колишнього СРСР особливим часом
    Для людей він є часом надій і часом початку кінця, про який більшість радянських людей навіть не здогадувалися. Ось і в Києві все йшло своїм шляхом - першотравневі демонстрації, вулична торгівля, стихійні мітинги, піонери і відпочиваючі на Хрещатику біля Фонтану. [GALLERY_BLOCK] Ці старі фотографії - унікальна можливість побачити Київ, яким
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    Київ кінця 1980-х років
    Київ кінця 1980-х років

    Кінець 1980-х був для вже колишнього СРСР особливим часом

    Для людей він є часом надій і часом початку кінця, про який більшість радянських людей навіть не здогадувалися.

    Ось і в Києві все йшло своїм шляхом - першотравневі демонстрації, вулична торгівля, стихійні мітинги, піонери і відпочиваючі на Хрещатику біля Фонтану.

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    Київ напередодні краху імперії. Історичні ретрофото столиці України кінця 1980-х років
    Київ напередодні краху імперії. Історичні ретрофото столиці України кінця 1980-х років
    Київ напередодні краху імперії. Історичні ретрофото столиці України кінця 1980-х років
    Київ напередодні краху імперії. Історичні ретрофото столиці України кінця 1980-х років
    Київ напередодні краху імперії. Історичні ретрофото столиці України кінця 1980-х років
    Київ напередодні краху імперії. Історичні ретрофото столиці України кінця 1980-х років
    Київ напередодні краху імперії. Історичні ретрофото столиці України кінця 1980-х років
    Київ напередодні краху імперії. Історичні ретрофото столиці України кінця 1980-х років
    Київ напередодні краху імперії. Історичні ретрофото столиці України кінця 1980-х років
    Київ напередодні краху імперії. Історичні ретрофото столиці України кінця 1980-х років
    Київ напередодні краху імперії. Історичні ретрофото столиці України кінця 1980-х років

    Ці старі фотографії - унікальна можливість побачити Київ, яким він був незадовго до розвалу СРСР.

    Джерело: Gazeta.ua

    Київ СРСР
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