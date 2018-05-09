Київ напередодні краху імперії. Історичні ретрофото столиці України кінця 1980-х років
- Сьогодні, 11:04
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Київ кінця 1980-х років
Кінець 1980-х був для вже колишнього СРСР особливим часом
Для людей він є часом надій і часом початку кінця, про який більшість радянських людей навіть не здогадувалися.
Ось і в Києві все йшло своїм шляхом - першотравневі демонстрації, вулична торгівля, стихійні мітинги, піонери і відпочиваючі на Хрещатику біля Фонтану.
Ці старі фотографії - унікальна можливість побачити Київ, яким він був незадовго до розвалу СРСР.
Джерело: Gazeta.ua