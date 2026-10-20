Атака на Київ 20 жовтня: постраждало 12 людей, пошкоджено адмінбудівлю (фото)
Рятувальники ліквідували всі пожежі
Протягом дня російські війська атакували столицю. Унаслідок цього постраждали 12 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
У Голосіївському районі пошкоджено адміністративну будівлю, виникла пожежа. Рятувальники визволили чотирьох людей, заблокованих на верхніх поверхах.
У Солом’янському районі пошкоджено дах і фасад будівлі закладу охорони здоров’я.
У Деснянському районі виникла пожежа на території гаражного кооперативу, у Шевченківському – на енергетичному об’єкті. Рятувальники ліквідували всі пожежі.
Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці було зафіксовано влучання уламків ворожого безпілотника в будівлю медичного закладу. За словами Кличка, уламки влучили на рівні верхніх поверхів закладу.
Також російські війська атакували енергетичний об’єкт у Шевченківському районі Києва. Опісля цього через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово зупинили рух електротранспорту на низці вулиць.
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