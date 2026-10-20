Головна Київ Фото
search button user button menu button

Атака на Київ 20 жовтня: постраждало 12 людей, пошкоджено адмінбудівлю (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ 20 жовтня: постраждало 12 людей, пошкоджено адмінбудівлю (фото)
Наслідки російської атаки на Київ
фото: ДСНС Києва

Рятувальники ліквідували всі пожежі

Протягом дня російські війська атакували столицю. Унаслідок цього постраждали 12 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Голосіївському районі пошкоджено адміністративну будівлю, виникла пожежа. Рятувальники визволили чотирьох людей, заблокованих на верхніх поверхах.

Атака на Київ 20 жовтня: постраждало 12 людей, пошкоджено адмінбудівлю (фото) фото 1
Атака на Київ 20 жовтня: постраждало 12 людей, пошкоджено адмінбудівлю (фото) фото 2
Атака на Київ 20 жовтня: постраждало 12 людей, пошкоджено адмінбудівлю (фото) фото 3

У Солом’янському районі пошкоджено дах і фасад будівлі закладу охорони здоров’я.

У Деснянському районі виникла пожежа на території гаражного кооперативу, у Шевченківському – на енергетичному об’єкті. Рятувальники ліквідували всі пожежі.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці було зафіксовано влучання уламків ворожого безпілотника в будівлю медичного закладу. За словами Кличка, уламки влучили на рівні верхніх поверхів закладу.

Також російські війська атакували енергетичний об’єкт у Шевченківському районі Києва. Опісля цього через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово зупинили рух електротранспорту на низці вулиць.

Читайте також:

Теги: Київ ДСНС війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор Володимир Путін під час виступу на «Валдаї», 1 жовтня 2026 року
Ось у що занурює нас Путін
2 жовтня, 17:01
Міністру зосередиться на оперативній роботі та прискоренні процесів, пов'язаних із протидією російській агресії
Міністр оборони переніс закордонні поїздки через російський терор
29 вересня, 12:41
Над Києвом зранку помітний легкий серпанок диму
Якість повітря у Києві 23 вересня 2026 року: де в столиці дихати найлегше
23 вересня, 08:21
Кетіл Крогстад підтримав Україну
Норвезький блогер розлютив росіян перформансом на кордоні з РФ (відео)
12 жовтня, 11:19
Зруйнований датацентр dline.ua після російського удару в Києві
У Києві після обстрілів РФ зруйновано датацентр dline.ua
2 жовтня, 13:05
Сергій Лабазюк отримав травми середньої тяжкості
Водій, який покалічив нардепа Лабазюка, отримав вирок
2 жовтня, 16:30
Соцмережі вибухнули жартами у відповідь на складну ситуацію з транспортом
Мережа вибухнула мемами через колапс із мостами у Києві
2 жовтня, 17:01
Воїну назавжди 29 років
Програміст, який став на захист України. Згадаймо Олега Гапона
11 жовтня, 09:00
Брифінг відбувся після зустрічей Зеленського з європейськими лідерами в Брюсселі, де обговорювали подальшу підтримку України
Starlink, зняття санкцій та мирні переговори: головне із брифінгу Зеленського після саміту ЄС у Брюсселі
16 жовтня, 15:01

Фото

Атака на Київ 20 жовтня: постраждало 12 людей, пошкоджено адмінбудівлю (фото)
Атака на Київ 20 жовтня: постраждало 12 людей, пошкоджено адмінбудівлю (фото)
Окупанти обстріляли житловий сектор у столиці: фото наслідків
Окупанти обстріляли житловий сектор у столиці: фото наслідків
Атака РФ на Київ: постраждала людина, виникли пожежі (фото)
Атака РФ на Київ: постраждала людина, виникли пожежі (фото)
Удар балістикою по Києву: оприлюднено фото з наслідками
Удар балістикою по Києву: оприлюднено фото з наслідками
На Київщині надзвичайники врятували двох людей після російської атаки (фото)
На Київщині надзвичайники врятували двох людей після російської атаки (фото)
Серед клієнток – Катерина Осадча. Росіяни знищили виробництво відомої дизайнерки капелюхів
Серед клієнток – Катерина Осадча. Росіяни знищили виробництво відомої дизайнерки капелюхів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
84K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
67K
Німецькі депутати ухвалили резолюцію проти військової допомоги Україні
56K
Зеленський відповів на пропозицію вивести ЗСУ з Донбасу заради миру

Новини

Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua