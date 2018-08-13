Київ, якого сьогодні вже немає… Зворушливі ретрофото Сінного ринку



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В 2005 році ринок було знесено на підставі його аварійного стану

11 серпня 1958 року, на вулиці Воровського (нині Бульварно-Кудрявська) відкрився великий Центральний критий ринок або, як називали його кияни, Сінний базар. Назва «Сінний» походить з ХVІІІ сторіччя. Нинішня Львівська площа називалась Сінною, оскільки на ній торгували сіном та іншим кормом для худоби.

Наприкінці 50-х років ХХ сторіччя було знесено «Евбаз» і міська влада прийняла рішення про побудову Сінного ринку. Проект будівлі архітекторів Фрідліка і Кучера. На момент побудови, це була найбільша крита торгівельна площа в СРСР.

В 2005 році ринок було знесено на підставі його аварійного стану.

Джерело: Клуб Коренного Киевлянина