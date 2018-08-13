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    Фото

    Київ, якого сьогодні вже немає… Зворушливі ретрофото Сінного ринку

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    Київ, якого сьогодні вже немає… Зворушливі ретрофото Сінного ринку

    В 2005 році ринок було знесено на підставі його аварійного стану

    11 серпня 1958 року, на вулиці Воровського (нині Бульварно-Кудрявська) відкрився великий Центральний критий ринок або, як називали його кияни, Сінний базар. Назва «Сінний» походить з ХVІІІ сторіччя. Нинішня Львівська площа називалась Сінною, оскільки на ній торгували сіном та іншим кормом для худоби.

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    Київ, якого сьогодні вже немає… Зворушливі ретрофото Сінного ринку
    Київ, якого сьогодні вже немає… Зворушливі ретрофото Сінного ринку
    Київ, якого сьогодні вже немає… Зворушливі ретрофото Сінного ринку
    Київ, якого сьогодні вже немає… Зворушливі ретрофото Сінного ринку
    Київ, якого сьогодні вже немає… Зворушливі ретрофото Сінного ринку
    Київ, якого сьогодні вже немає… Зворушливі ретрофото Сінного ринку
    Київ, якого сьогодні вже немає… Зворушливі ретрофото Сінного ринку
    Київ, якого сьогодні вже немає… Зворушливі ретрофото Сінного ринку
    Київ, якого сьогодні вже немає… Зворушливі ретрофото Сінного ринку
    Київ, якого сьогодні вже немає… Зворушливі ретрофото Сінного ринку
    Київ, якого сьогодні вже немає… Зворушливі ретрофото Сінного ринку
    Київ, якого сьогодні вже немає… Зворушливі ретрофото Сінного ринку

    Наприкінці 50-х років ХХ сторіччя було знесено «Евбаз» і міська влада прийняла рішення про побудову Сінного ринку. Проект будівлі архітекторів Фрідліка і Кучера. На момент побудови, це була найбільша крита торгівельна площа в СРСР.

    В 2005 році ринок було знесено на підставі його аварійного стану. 

    Джерело: Клуб Коренного Киевлянина

    Київ історія
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