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У Києві в новорічну ніч народилася трійня (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Києві в новорічну ніч народилася трійня (фото)
У перший день року у Києві народилася трійня
фото: Департамент охорони здоров'я міста Києва

У перший день 2023 року в столичних пологових будинках народилася 31 дитина

У перший день 2023 року у Києві народилася трійня. Про це повідомили у Департаменті охорони здоров'я Києва.

Зазначається, що у перший день 2023 року у столичних пологових будинках народилася 31 дитина. Серед них є трійня: Матвій, Богдан та Владислав.

«З Новим роком! Життя триває! У перший день 2023 року в столичних пологових будинках народилася 31 дитина – 12 хлопчиків і 19 дівчаток. І одразу гарний знак – трійня! Три козаки – Матвій, Богдан та Владислав! Ростіть здоровими, новенькі кияни! Здоровими, щасливими та вільними під мирним небом рідної України!» – йдеться у повідомленні.

У Києві в новорічну ніч народилася трійня (фото) фото 1

Нагадаємо, у Дніпрі в новорічну ніч народився хлопчик у родини переселенців з Маріуполя.

Теги: дитина кияни

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