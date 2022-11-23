У США народилися близнюки із заморожених 30 років тому ембріонів

Новонароджені близнюки Лідія Енн і Тімоті Рональд Ріджвей, ймовірно, встановили новий рекорд

У США за допомогою донорських ембріонів, заморожених у 1992 році, народилися близнюки. Про це повідомляє CNN.

Ембріони були заморожені 22 квітня 1992 року. Вони зберігалися в рідкому азоті за температури -128°C.

Спочатку ембріони були створені для анонімної подружньої пари ще 1990-х років, після чого подружжя пожертвувало ембріони, що залишилися, Національному центру донорства, сподіваючись, що одного разу інша сім'я зможе ними скористатися.

У щасливих батьків Філіпа та Рейчел Ріджвей є ще четверо дітей віком від двох до восьми років, зачаті природним шляхом. Проте Філіп і Рейчел вирішили, що «усиновлять» три донорські ембріони. Дві пересадки пройшли успішно і на світ з'явилися близнюки.

фото: Sky News

«Мені було 5 років, коли Бог дав життя Лідії та Тімоті, і відтоді він зберігає ці життя. У певному сенсі вони наші старші діти, хоча й найменші», – сказав Ріджвей.

Новонароджені близнюки Лідія Енн і Тімоті Рональд Ріджвей, ймовірно, встановили новий рекорд.

Нагадаємо, у грудні 2020 американка Тіна Гібсон народила дитину із замороженого донорського ембріона, який був зачатий 27 років тому. При цьому жінка побила власний рекорд.