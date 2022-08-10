У сім’ї військових в Києві народилась трійня

Новонароджених хлопчиків назвали Марком, Святославом й Захаром

У Перинатальному центрі Києва відбулася урочиста подія – зустріч офіцерів Командування Об’єднаних сил Збройних сил України, у яких народилася трійня хлопчиків. Про це повідомили у пресслужбі Командування ООС.

Привітати новоспечених батьків Юрія та Тетяну Копець з поповненням у родині прийшли командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, побратими й посестри, родичі та друзі.

«Вітаємо молодих батьків, які є ровесниками Незалежності України, з радісним моментом їхнього життя. Бажаємо малюкам – Марку, Святославу й Захару міцного здоров‘я, гарної долі та мирного неба. Впевнені, що дітки, які народжуються у такий час, виростуть найщасливішими, адже саме заради них ми зараз стаємо сильнішими, єднаємося і боремося за наше майбутнє у незалежній Україні», – наголосив генерал-лейтенант Наєв.

За словами Наєва, від початку повномасштабної агресії Росії проти нашої країни, у столиці з’явилося на світ понад 6 тис. малюків, серед яких близько ста двійнят й одна трійня.

Зазначимо, раніше у Міністерстві юстиції повідомили, що станом на початок липня від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні народилося понад 102 тис. малюків. У відомстві також назвали регіони, у яких народилося найбільше немовлят. Ідеться про Львівську (9079), Дніпропетровську (8397), Одеську (7530), Закарпатську (5495 дітей), Вінницьку (5273 дітей) області, а також Київ (7591).

Також Міністерство юстиції України надало «Главкому» перелік рідковживаних та незвичних імен, які отримали діти при державній реєстрації народження з початку війни. Серед незвичних імен – Ян Джевелін (хлопчик, який народився у Вінницькій області) і Джавеліна (дівчинка з Києва). Вказані імена надано на честь іноземної зброї, за допомогою якої українська армія успішно знищує рашистів.

Нагадаємо, раніше співробітниця відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАНУ, кандидатка економічних наук Світлана Аксьонова розповіла, як змінюється демографічна ситуація в Україні.

Додамо, що раніше в ООН заявляли, що Україна серед країн-лідерів за темпами скорочення населення. До 2050 року населення України може зменшитися до 35 млн.