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    Фото

    Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва

    Кияни хочуть вберегти&nbsp;пам&rsquo;ятки культурної спадщини від ракетних обстрілів російських варварів - Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва
    Кияни хочуть вберегти пам’ятки культурної спадщини від ракетних обстрілів російських варварів
    фото: Станіслав Груздєв

    Про війну, яка і досі триває, у столиці нагадають блокпости та пошкоджені російськими агресорами багатоповерхівки

    Триває 97-й день повномасштабної війни Росії проти України. Столиця нашої держави продовжує жити в умовах воєнного часу.

    Зокрема, у столиці встановлені захисні конструкції для пам’яток культурної спадщини. Вони мають вберегти їх від ракетних обстрілів російських варварів.

    Також про війну, яка і досі триває, у столиці нагадають блокпости та пошкоджені російськими агресорами багатоповерхівки.

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    Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва
    Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва
    Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва
    Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва
    Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва
    Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва
    Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва
    Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва
    Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва
    Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва
    Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва
    Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва
    Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва
    Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва
    Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва
    Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва
    Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва


    Теги: росія окупанти Київ війна Україна столиця окупація #stoprussia
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    Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва