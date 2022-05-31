Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва
Про війну, яка і досі триває, у столиці нагадають блокпости та пошкоджені російськими агресорами багатоповерхівки
Триває 97-й день повномасштабної війни Росії проти України. Столиця нашої держави продовжує жити в умовах воєнного часу.
Зокрема, у столиці встановлені захисні конструкції для пам’яток культурної спадщини. Вони мають вберегти їх від ракетних обстрілів російських варварів.
Також про війну, яка і досі триває, у столиці нагадають блокпости та пошкоджені російськими агресорами багатоповерхівки.
Нагадаємо, в деяких парках Києва все ще небезпечно гуляти через нерозірвані боєприпаси та міни.
Також у Києві «розквітнула» легендарна марка з російським кораблем.