Життя триває в умовах воєнного стану. Яскраві та моторошні фото весняного Києва

Про війну, яка і досі триває, у столиці нагадають блокпости та пошкоджені російськими агресорами багатоповерхівки

Триває 97-й день повномасштабної війни Росії проти України. Столиця нашої держави продовжує жити в умовах воєнного часу.

Зокрема, у столиці встановлені захисні конструкції для пам’яток культурної спадщини. Вони мають вберегти їх від ракетних обстрілів російських варварів.

Також про війну, яка і досі триває, у столиці нагадають блокпости та пошкоджені російськими агресорами багатоповерхівки.



