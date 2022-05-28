Окупанти обстріляли Чорнобаївку: є загиблий та поранені

Поранення різного ступеню тяжкості отримали шість цивільних осіб

Російські окупанти знову атакували мешканців Чорнобаївки, що на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки шість людей отримали поранення. Один мешканець загинув. Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Внаслідок влучання ворожого снаряда у приватний будинок загинув 33-річний чоловік. Поранення різного ступеню тяжкості отримали шість цивільних осіб.

Інформація щодо масштабів руйнувань цивільної інфраструктури уточнюється.

Харківська обласна прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Досудове розслідування у справі триває.

Нагадаємо, що перед цим про удари ЗСУ по ворожих складах у Чорнобаївці та вибух складів боєприпасів повідомлялося 13 травня.

Тим часом СБУ перехопила розмову окупанта про Чорнобаївку.

Раніше Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

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