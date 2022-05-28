Ткаченко повідомив, скільки об'єктів культурної спадщини окупанти знищили за час війни

Наразі відомо про повну руйнацію дев’яти об’єктів

За час повномасштабного вторгнення в Україну окупанти зруйнували щонайменше 9 об'єктів культурної спадщини, стан ще 23 невідомий. Про нищівні наслідки дій російських визволителів повідомив міністр культури Олександр Ткаченко в Телеграмі.

«Наразі відомо про повну руйнацію дев’яти об’єктів культурної спадщини на Донеччині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині. Інші об'єкти зазнали різних ступенів уражень. Стан 23-х залишається невідомим. Адже отримувати інформацію з тимчасово окупованих територій та місць, де проходять активні бойові дії, все ще важко. Нас чекає багато роботи після перемоги України», – наголосив Ткаченко.

За словами міністра, відновлювати ці об'єкти починають зараз. Українська сторона комунікує з органами влади та громадами, міжнародними партнерами. Міністрам інших країн пропонують курувати відновлення якоїсь із пам'яток.

«А днями оголосили разом з головою Харківської обласної державної адміністрації Олегом Синєгубовим про відкриття фонду для збору коштів на відновлення Музею Сковороди», – зауважив він.

Раніше міністр культури Ткаченко запевнив, що наступне Євробачення точно пройде в Україні.