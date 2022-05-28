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  4. Ткаченко повідомив, скільки об'єктів культурної спадщини окупанти знищили за час війни
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    Культура

    Ткаченко повідомив, скільки об'єктів культурної спадщини окупанти знищили за час війни

    Зруйнована обстрілами окупантів церква на Житомирщині - Ткаченко повідомив, скільки об'єктів культурної спадщини окупанти знищили за час війни
    Зруйнована обстрілами окупантів церква на Житомирщині
    фото з відкритих джерел

    Наразі відомо про повну руйнацію дев’яти об’єктів

    За час повномасштабного вторгнення в Україну окупанти зруйнували щонайменше 9 об'єктів культурної спадщини, стан ще 23 невідомий. Про нищівні наслідки дій російських визволителів повідомив міністр культури Олександр Ткаченко в Телеграмі.

    «Наразі відомо про повну руйнацію дев’яти об’єктів культурної спадщини на Донеччині, Київщині, Сумщині та Чернігівщині. Інші об'єкти зазнали різних ступенів уражень. Стан 23-х залишається невідомим. Адже отримувати інформацію з тимчасово окупованих територій та місць, де проходять активні бойові дії, все ще важко. Нас чекає багато роботи після перемоги України», – наголосив Ткаченко.

    За словами міністра, відновлювати ці об'єкти починають зараз. Українська сторона комунікує з органами влади та громадами, міжнародними партнерами. Міністрам інших країн пропонують курувати відновлення якоїсь із пам'яток.

    «А днями оголосили разом з головою Харківської обласної державної адміністрації Олегом Синєгубовим про відкриття фонду для збору коштів на відновлення Музею Сковороди», – зауважив він.

    Раніше міністр культури Ткаченко запевнив, що наступне Євробачення точно пройде в Україні.

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    Теги: росія окупанти війна Україна культурна спадщина Олександр Ткаченко окупація #stoprussia
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    Ткаченко повідомив, скільки об'єктів культурної спадщини окупанти знищили за час війни