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Плагіат в університеті Шупика: Ляшко заявив про звільнення керівництва вченої ради

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Плагіат в університеті Шупика: Ляшко заявив про звільнення керівництва вченої ради
Ляшко наголосив, що академічна доброчесність – це основа якісної освіти
фото: Віктор Ляшко/Facebook

За словами Ляшка, саме ця спецрада університету отримала антипремію «Академічна негідність 2024 року»

Від виконання обовʼязків звільнено голову та вченого секретаря спеціалізованої вченої ради університету охорони здоровʼя ім. Шупика. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка.

«Експерти Міністерства охорони здоров'я України вивчили документи, надані університетом імені П.Л. Шупика, і встановили, що керівництво спецради системно порушувало вимоги із запобігання академічному плагіату», – написав Ляшко.

Наразі, за словами міністра, на розгляді у комітеті з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти перебувають 13 скарг щодо наукових робіт, шість із них стосуються дисертацій, захищених в цій спеціалізованій вченій раді.

«Саме ця спецрада отримала антипремію «Академічна негідність 2024 року». Крім того, перевірка виявила, що науковим керівником трьох з цих шести дисертацій був завідувач однієї з кафедр Буковинський державний медичний університет – із ним розірваний контракт і він уже звільнений», – зазначив Ляшко.

Із виявленими фактами міністр звернувся до Міністерства освіти і науки України, їх вже розглянула атестаційна колегія і ухвалила одностайне рішення запропонувати керівництву університету імені П.Л. Шупика подати інші кандидатури для призначення голови та вченого секретаря спецради.

Далі, за словами Ляшка, очікується рішення Комітету з питань етики НАЗЯВО. На його основі звільнений від виконання обов'язків голова спецради Д 26.613.02, члени комісії з попереднього розгляду дисертації, наукові керівники та опоненти дисертацій, в яких виявлені порушення, можуть бути позбавлені права участі у підготовці та/або атестації наукових кадрів на два роки, а автори дисертацій – позбавлені наукового ступеня, як це визначено законодавством.

«Такий підхід застосовуватиметься не лише до спецради Д 26.613.02, але й до всіх інших, зокрема, створених при закладах вищої медичної освіти, стосовно яких Комітет з питань етики НАЗЯВО проводить перевірку щодо наявності фактів академічного плагіату», – зазначив очільник Міністерства охорони здоров'я України.

Ляшко наголосив, що академічна доброчесність – це основа якісної освіти.

«Чесний, прозорий і відповідальний підхід до навчання гарантує, що майбутні лікарі отримають реальні знання, а не просто дипломи. Академічна доброчесність – це не формальність, а запорука довіри до медицини, адже здоров’я людей залежить від компетентності тих, хто їх лікує», – підсумував Ляшко.

Нагадаємо, ректора Київського політехнічного інституту (КПІ) Анатолія Мельниченка звинувачують в академічному плагіаті. У його дисертації на тему «Перетворені форми у виховних практиках сучасного соціуму» було знайдено тексти з інших джерел, здебільшого без належного цитування. Про це повідомив колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов з посиланням на аналіз виявленого плагіату, який опублікований на ресурсі «Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях». Експерти виявили плагіат з книги В. Н. Нікітіна та В. Л. Обухова «Религиоведение. Вероучения религий мира», а також зі статей Лутовінова В., та Радіонова Є. «О патриотическом воспитании молодёжи» та Трунова Д. «Иррациональные формы патриотизма».

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Теги: документи міністр навчання університет звільнення Віктор Ляшко

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