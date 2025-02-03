Затриманих б'ють ногами по голові. У Тбілісі знову спалахнули протести

Відомо, що правоохоронці затримали кілька десятків демонстрантів

У неділю, 2 лютого, у столиці Грузії Тбілісі поновилися протести з вимогою провести перевибори в країні. Наразі вже відомо про затриманих і постраждалих. Про це повідомляє SOVA і Publika.

Як зазначається, основні події розгорталися біля торгового центру Tbilisi Mall. Там відбулося фізичне протистояння між силовиками і демонстрантами. Зокрема, мітингувальники намагалися перекрити дорогу, а співробітники правоохоронних органів вимагали звільнити її, не дозволивши протестантам реалізувати задумане.

Під час бійки кільком учасникам мітингу стало зле.

На відео потрапили сцени, де співробітники поліції наносять затриманим удари по голові і б'ють їх ногами.

Відомо, що правоохоронці затримали понад 30 демонстрантів біля ТЦ Tbilisi Mall на околиці Тбілісі, а також учасників ходи на правій набережній.

Відомо, що серед затриманих опозиціонери і члени «Коаліції за зміни» Ніка Мелія і Тенго Тевзадзе, ексмер Тбілісі Гігі Угулава, а також активіст і колишній мер Тбілісі Дмитро Бідзінашвілі.

Під час зіткнень також є постраждалі, зокрема, оператор ТВ Пірвелі, який знімав перебіг подій.

Нагадаємо, у Грузії з 28 листопада періодично відбувають протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці.

Днями грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії. Йдеться про почесного голову керівної партії «Грузинська мрія» Бідзіну Іванішвілі та 19 інших грузинських посадовців.