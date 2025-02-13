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Правоохоронці проводять обшуки у компанії «Київміськсвітло»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Правоохоронці проводять обшуки у компанії «Київміськсвітло»
Працівники підприємства надають усі запитувані документи, що необхідні для всебічного й повного розслідування
фото з відкритих джерел

Обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва 

Сьогодні, 13 лютого, у приміщенні комунального підприємства «Київміськсвітло» слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві проводять обшуки. Про це стало відомо з повідомлення КМДА.

«Обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження щодо капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення, що виконувався у 2019-2021 роках», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Київської міської державної адміністрації, йдеться про заміну ртутних і натрієвих світильників на світлодіодні та ремонт майнового комплексу на вул. Машинобудівній.

«Працівники підприємства надають усі запитувані документи, що необхідні для всебічного й повного розслідування. Та розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство», – наголосили у КМДА. 

Нагадаємо, НАБУ і САП провели масштабну операцію «Чисте місто». Внаслідок чого викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з ексдепутатом Київської міської ради. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України. Зазначається, що затримано сім учасників злочинної організації. За даними слідства, учасники злочинної організації знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких на цих ділянках ніколи не існувало. Надалі подавали до міськради заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. 

До слова, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Києва про підозру у службовій недбалості повідомили керівнику одного з управлінь ПрАТ НАК «Надра України». Як повідомили в Київській міській прокуратурі, було встановлено, що товариство отримало у власність дві будівлі у центрі Києва – на вул. Золотоворітській та Володимирській та оформило право користування земельною ділянкою, на якій вони розташовані.

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Теги: обшук слідство документи ремонт розслідування

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