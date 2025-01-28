Керівниця Хмельницької МСЕК Крупа досі обіймає цю посаду. Стало відомо, коли її звільнять

Розмір місячної заробітної плати Тетяни Крупи становить 35 тис. 290 грн. Проте її припинили нараховувати з 5 жовтня 2024 року

Тетяну Крупу звільнять з посади 18 березня 2025 року

Тетяна Крупа, яку підозрюють у незаконному збагачені, продовжує обіймати посаду очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). Її попередили про майбутнє звільнення поштою. Про це «Суспільному» повідомили в Хмельницькому обласному центрі медико-соціальної експертизи.

За їхньою інформацією, через ліквідацію Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу звільнять з посади 18 березня 2025 року на підставі пункту 1 статті 40 Кодекс законів про працю України.

«Тетяна Крупа фактично відсутня на робочому місці та посадові обов'язки не виконує, у звʼязку з перебуванням під вартою», – йдеться у листі.

У відповіді на запит написали, розмір місячної заробітної плати Тетяни Крупи становить 35 тис. 290 грн. Проте її припинили нараховувати з 5 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2024 року Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

21 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою підозрювану, але зменшила розмір застави до 300 млн грн.

28 листопада Вищий антикорупційний суд також залишив у силі арешт Крупи. При цьому Феміда переглянула розмір застави і зменшила до 280 млн грн.

Як повідомляв «Главком», антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і арештував низку майна у кримінальному провадженні за підозрою у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи.

Зокрема, під арештом опинилася готівка у розмірі $93 тис. і 2 тис. євро. Ці гроші було відшукано у робочому кабінеті головлікаря Тетяни Крупи 3 жовтня цього року. Дозвіл на обшук надав слідчий суддя Вінницького міського суду 17 вересня.

Також суд наклав арешт на інше майно, вилучене на робочому місці голови МСЕК Хмельниччини:

документи щодо проєктування будівництва п’яти будинків;

дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням (браслет та дві сережки);

ноутбук, п’ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10;

роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

Крім цього, Феміда арештувала $3,17 млн, 140,2 тис. євро і 1,27 млн грн, вилучених за місцем проживання Тетяни Крупи. Іще серед арештованого – договори купівлі-продажу земельних ділянок Тетяни Крупи, технічна документація на земельні ділянки чоловіка голови МСЕК Володимира Крупи, брендовий годинник Rolex SA - Geneve Suisse і сережки марки Dior joaillerie, а також чорнові записи, медична документація, банківські картки.

Також у грудні Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася скасовувати арешти, накладені на низку майна підозрюваної у незаконному збагаченні головної лікарки Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Нагадаємо, 4 жовтня 2024 року керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – на той час начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.