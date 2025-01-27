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Заступник Лісового різко відреагував на розмови щодо продажу Києво-Могилянської академії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Заступник Лісового різко відреагував на розмови щодо продажу Києво-Могилянської академії
Винницький: Києво-Могилянська академія – це не просто університет. Це символ ідентичності українців, 400-літній осередок українського інтелектуального життя
фото з відкритих джерел

«Міністерство освіти і науки України державні університети не продає»

Національний університет «Києво-Могилянська академія» залишається державною установою, і його приватизація є юридично неможливою відповідно до чинного законодавства України. Про це повідомив заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький, коментуючи заяви щодо можливості викупу у держави академії.

Міністерство освіти і науки України чітко наголошує, що продаж державних університетів, зокрема НаУКМА, не розглядається і не відповідає стратегічним інтересам країни, заявив Винницький.

«Києво-Могилянська академія – це не просто університет. Це символ ідентичності українців, 400-літній осередок українського інтелектуального життя, який розташований в історичному архітектурному ансамблі на Подолі в столиці. Як один із провідних закладів вищої освіти України, Києво-Могилянська академія відіграє ключову роль у формуванні нових поколінь лідерів України. Випускники НаУКМА реалізуються в бізнесі, в державному і громадському секторах, в науковій діяльності в Україні і закордоном. Держава, як засновник цього закладу виступає гарантом його автономії і сприяє різнобічному розвитку цього (і інших) державних університетів», - йдеться у заяві Винницького.

Посадовець додав, що «міністерство освіти і науки України державні університети не продає».

Нагадаємо, колишній міністр економіки, президент «Київської школи економіки» та позаштатний радник глави Офісу президента Тимофій Милованов підтвердив свій намір придбати Києво-Могилянську академію. 

Як зазначив Милованов, Міністерство освіти і науки заявило, що не збирається продавати Києво-Могилянську академію, наголосив, що такого запиту не надходило.

«Добре. Ми цей запит зараз готуємо. Бо історія, статус і традиції – це важливо. Але ще важливіше, щоб викладачі отримували гідні зарплати, а студенти – якісну освіту», – зазначив він. Президент «Київської школи економіки» заявив, що виведе Могилянку на рівень провідного університету країни.

Як повідомляв «Главком», на початку цього року розгорівся скандал, пов’язаний із прізвищем Тимофія Милованова. Народна депутатка Ніна Южаніна заявила, що благодійні внески, які клієнти могли зробити при сплаті доставки відправлень «Укрпоштою», стали автоматично нараховувати з кожної посилки. Компанія стягує 1 грн як благодійний внесок на потреби ЗСУ до благодійного фонду «Київська школа економіки».

Южаніна наголосила, що засновником благодійного фонду є Київська школа економіки Тимофія Милованова, який одночасно є його головою правління. Також парламентарка пригрозила Смілянському правоохоронцями та заявила, що вони мають оцінити його дії на предмет законності.

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Теги: історія Тимофій Милованов традиції університет президент держава студенти освіта приватизація міністр радник

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