Польща зробила заяву про можливе відключення Starlink в Україні

Наразі системи супутникового зв'язку Starlink застосовують як на фронті, так і на об’єктах критичної інфраструктури

Польща купила Starlink, які передала Україні, а також «платить і буде платити абонплату»

У Польщі сумніваються, що придбані для України Starlink можуть відключити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на віцепрем’єр-міністра – міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського. Він наголосив, що Польща купила Starlink, які передала Україні, а також «платить і буде платити абонплату».

«Я не можу уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща», – зазначив Гавковський.

Раніше Reuters з посиланням на три джерела повідомляв, що американські перемовники, які тиснуть на Україну щодо угоди про корисні копалини, порушили питання про припинення доступу країни до системи супутникового зв’язку Starlink Ілона Маска.

Один зі співрозмовників Reuters зауважив, що «втрата Starlink була б серйозним ударом» для України.

Наразі системи супутникового зв'язку Starlink застосовують як на фронті, так і на об’єктах критичної інфраструктури. У грудні 2024 року SpaceX отримала контракт від Міністерства оборони США на розширення доступу України до Starshield – більш безпечної, мілітаризованої версії супутникової мережі Starlink.

Раніше ми писали, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, у вечірньому зверненні 21 лютого президент Зеленський відзначив, що команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами.

«І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат», – підсумував глава держави.