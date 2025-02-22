Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Польща зробила заяву про можливе відключення Starlink в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Польща зробила заяву про можливе відключення Starlink в Україні
Наразі системи супутникового зв'язку Starlink застосовують як на фронті, так і на об’єктах критичної інфраструктури
фото з відкритих джерел

Польща купила Starlink, які передала Україні, а також «платить і буде платити абонплату»

У Польщі сумніваються, що придбані для України Starlink можуть відключити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на віцепрем’єр-міністра – міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського. Він наголосив, що Польща купила Starlink, які передала Україні, а також «платить і буде платити абонплату».

«Я не можу уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща», – зазначив Гавковський.

Раніше Reuters з посиланням на три джерела повідомляв, що американські перемовники, які тиснуть на Україну щодо угоди про корисні копалини, порушили питання про припинення доступу країни до системи супутникового зв’язку Starlink Ілона Маска.

Один зі співрозмовників Reuters зауважив, що «втрата Starlink була б серйозним ударом» для України.

Наразі системи супутникового зв'язку Starlink застосовують як на фронті, так і на об’єктах критичної інфраструктури. У грудні 2024 року SpaceX отримала контракт від Міністерства оборони США на розширення доступу України до Starshield – більш безпечної, мілітаризованої версії супутникової мережі Starlink.

Раніше ми писали, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, у вечірньому зверненні 21 лютого президент Зеленський відзначив, що команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами.

«І це угода, яка може додати нашим відносинам, і головне – деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат – на справедливий результат», – підсумував глава держави.

Читайте також:

Теги: Польща погрози переговори корисні копалини президент SpaceX Володимир Зеленський бізнес міністр обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мюнхенська безпекова конференція: рубікон для України та світу?
Мюнхенська безпекова конференція: рубікон для України та світу?
17 лютого, 11:26
Як відомо, чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію
Для обмежено придатних перенесено дедлайн проходження ВЛК – Верещук
30 сiчня, 17:46
19-річного фігуриста не пустили на рейс через собаку, і ця випадковість урятувала йому життя
Собака вберіг фігуриста від загибелі у авіакатастрофі у Вашингтоні
30 сiчня, 15:24
Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на Курщині
Росія і КНДР втратили ключових офіцерів через удар у Курській області – Зеленський
2 лютого, 19:30
За словами глави польського уряду, подібні ініціативи запобігатимуть нелегальній міграції
Туск анонсував депортації іноземців з Польщі
7 лютого, 19:27
Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоди, що передбачають фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури
Угоди із Європейським інвестиційним банком, обшуки у соратників Кличка. Головне за 10 лютого
10 лютого, 21:01
Яйця у США продовжують дорожчати
США переживають продуктову кризу: у магазинах крадуть яйця
10 лютого, 10:17
Розмова Трампа з російським президентом Володимиром Путіним викликала занепокоєння серед європейських лідерів
Трамп «продає» Україну Путіну своїм дзвінком – Bloomberg
13 лютого, 01:47
«УЗ» ініціює чергове підвищення тарифів на вантажні перевезення на 37%
Підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» призведе до втрат для самої компанії – УСПП
20 лютого, 12:08

Події в Україні

На що скаржаться військові: уповноважена президента назвала головні проблеми
На що скаржаться військові: уповноважена президента назвала головні проблеми
Польща відреагувала на погрози США відключити Starlink для України
Польща відреагувала на погрози США відключити Starlink для України
Обмін полонених азовців та морпіхів: Координаційний центр зробив заяву
Обмін полонених азовців та морпіхів: Координаційний центр зробив заяву
Уповноважена президента розповіла, звідки найчастіше тікають військові
Уповноважена президента розповіла, звідки найчастіше тікають військові
Найкривавіші бої ще попереду: The Independent назвало терміни захоплення Донбасу
Найкривавіші бої ще попереду: The Independent назвало терміни захоплення Донбасу
Реінтеграція українців після війни. Демограф назвала найскладнішу категорію громадян
Реінтеграція українців після війни. Демограф назвала найскладнішу категорію громадян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
170K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 лютого: ситуація на фронті
85K
Лібанова назвала країну, з якої українці повертатимуться найменш охоче
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 лютого 2025
24K
Великий піст 2025: традиції, календар харчування, правила та заборони
23K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
7038
Втрати ворога станом на 22 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
Вчора, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
Вчора, 20:24
Вимога Трампа щодо виборів в Україні. Яценюк запропонував парламенту зробити хід у відповідь
Вчора, 20:03
21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
20 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua