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Рекордний снігопад паралізував Стамбул

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Рекордний снігопад паралізував Стамбул
Одне із найбільших міст Туреччини потерпає від снігопаду
фото: aa.com.tr

Влада Стамбула закрила школи через снігопад 

Холодний фронт із Сибіру призвів до того, що Стамбул другий день просто завалює снігом. У місті діє штормове попередження, а мегаполіс, особливо високі його частини, паралізувало збоями дорожнього руху та пробками, в аеропортах також скасовують рейси. Причому попередження про негоду діятиме щонайменше до вечора п'ятниці. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Сніг у Стамбулі спричинив значні проблеми на дорогах міста. Опади накрили райони як на азійській, так і європейській стороні мегаполісу. Метеорологи відзвітували що за два дні у місті випала місячна норма опадів.

«Вчора, 11 лютого, деякі райони міста, де пройшли снігопади, швидко вкрилися кучугурами зі снігу, а ввечері в окремих районах сніг перейшов у дощ, і він розтанув. Втім, уже зранку 12 лютого ситуація повторилась і місто опинилось у сніговому полоні», – пише турецька агенція Anadolu. 

Через снігопад та погіршення дорожньої обстановки влада прийняла рішення закрити школи у всіх районах міста.

Рекордний снігопад паралізував Стамбул фото 1

Губернатор провінції Стамбул Давут Гюль у соцмережі Х , заявив, що снігопад, який продовжує охоплювати Стамбул, «негативно впливає на життя через холодну погоду».

«За метеорологічними даними, по всьому місту очікується продовження снігопадів та похолодання. З цієї причини в середу, 12 лютого, у всіх навчальних закладах Стамбула на один день буде призупинено навчання»,  – написав він.

Крім цього, було надано адміністративну відпустку певним категоріям працівників.

Через складні погодні умови транспорт зіштовхнувся із труднощами. У районах Бююкчекмедже та Есенюрт автомобілі не могли піднятися на слизькі пагорби, деякі машини скочувалися вниз, створюючи аварійні ситуації. В райлнах Арнавуткої і Башакшехірі снігопад призвів до утруднення руху та тимчасового блокування доріг. Мотоциклісти також мали проблеми з пересуванням.

Рух на ключових автомагістралях, включаючи шосе D-100 та TEM, виявився паралізованим. У районах Кадикей, Картал, Аташехір, Зейтінбурну, Бакиркей та Авджілар були зафіксовані щільні пробки.

За даними міського дорожнього сервісу, рівень завантаженості трас досяг 90% на азійській стороні та 67% на європейській, у середньому по місту – 78%.

Нагадаємо, на південному сході Туреччини вчені виявили величезний тектонічний розлом, що протягнувся на 1500 км до кордону з Іраном. 

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Теги: Стамбул навчання транспорт снігопад місто влада пробки погода

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