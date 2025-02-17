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Туреччина запропонувала РФ та Україні допомогу в укладанні миру

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина запропонувала РФ та Україні допомогу в укладанні миру
Туреччина запропонувала свою територію для переговорів України та Росії
фото із відкритих джерел

Фідан: Туреччина знову запропонувала Росії та Україні свою територію для переговорів

Туреччина знову запропонувала Москві та Києву провести переговори на її території. Про це заявив глава турецького МЗС Хакан Фідан в інтерв'ю телеканалу TRT World на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

«Ми пропонуємо обом сторонам провести переговори на нашій території, але є деякі специфічні моменти», – сказав він.

За словами міністра, Росія, Україна та Сполучені Штати перебувають на етапі попередніх переговорів. «У мене склалося враження, що США зараз розробляють мирний план», – заявив Фідан.

Дипломат також зазначив, що Туреччина може запропонувати учасникам переговорів більше, ніж низка інших гравців, оскільки його країна має тісні зв'язки і з Росією, і з Україною.

Коментуючи заяви низки європейських лідерів про те, що під час проведення переговорів щодо України необхідно консультуватися і з ЄС, Фідан зазначив, що вони «у чомусь мають рацію».

«З Європою потрібно консультуватися, вони повинні брати участь у цих зусиллях, як і Туреччина. Ми визнаємо їхнє право бути за столом переговорів, але, на жаль, не спостерігаємо того ж з їхнього боку – найчастіше вони не говорять про те, що Туреччина має право брати участь у переговорному процесі», – зазначив міністр.

Нагадаємо, делегації США та РФ щодо врегулювання російсько-української війни зустрінуться 18 лютого у Саудівській Аравії.До складу американської делегації увійдуть держсекретар США Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф.

Раніше стало відомо, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію. Також міжнародні інформаційні агенції повідомили, що офіційні особи США і Росії вирушили до Саудівської Аравії, щоб розпочати переговори щодо України, і така зустріч має відбутися найближчими днями.

Теги: Туреччина росія міністр Україна переговори

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