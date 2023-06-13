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Нацагенство призупинило перевірку дисертації Лісового на плагіат

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нацагенство призупинило перевірку дисертації Лісового на плагіат
Нацагенство обіцяло за три місяці завершити перевірку дисертації Лісового
фото з відкритих джерел

Перевірку призупинено через зміни до постанови уряду, яка дозволяє відмовитися від наукового ступеня

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти заявило, що перевірка дисертації міністра освіти та науки України Оксена Лісового задля виявлення можливих фактів академічного плагіату призупинена. Про це повідомив Telegram-канал Українські Новини, посилаючись на відповідь Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

«[...] Враховуючи зміни у законодавстві, перевірку дисертаційного дослідження Лісового О.В., поданого на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук, на наявність фактів академічного плагіату було призупинено та з метою формування позиції правозастосування норм постанови КМУ від 17.11.2021 №1197 Національним агентством надіслано відповідні звернення до експертних установ», – йдеться у відповіді на інформаційний запит.

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти заявило, що перевірка роботи Лісового на плагіат призупинена
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти заявило, що перевірка роботи Лісового на плагіат призупинена
фото: Українські Новини
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти заявило, що перевірка роботи Лісового на плагіат призупинена
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти заявило, що перевірка роботи Лісового на плагіат призупинена
фото: Українські Новини

«Після публічних звинувачень у плагіаті Лісовий відмовився від наукового ступеня та вніс зміни до постанови уряду, яка дозволяє це зробити всім охочим. Власне через ці зміни перевірку призупинено й Лісовий може уникнути покарання за ймовірний плагіат у своїй науковій роботі», – прокоментував Telegram-канал Українські Новини.

Зазначимо, 30 травня Лісовий вирішив відмовитися від свого наукового ступеня. Міністр освіти заявив, що наукові ступені – це «постсовєцька культура», і він готовий стати першим посадовцем, який добровільно відмовиться від ступеня кандидата наук.

Раніше Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти обіцяло за три місяці завершити перевірку на плагіат дисертації Лісового.

Нагадаємо, 19 березня новопризначеного міністра освіти та науки Лісового звинуватили в плагіаті.

23 березня міністр освіти та науки Оксен Лісовий повідомив про подання своєї дисертації на перевірку.

До слова, українська письменниця, педагог, громадська діячка, член Національної спілки письменників України Лариса Ніцой звернулася до міністра освіти Оксена Лісового з проханням доповнити двома пунктами чинний Закон про освіту.

Теги: Оксен Лісовий Міністерство освіти і науки міністр

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