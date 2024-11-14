Президент столичного вишу посварився із депутатом щодо плагіату в дисертаціях

Милованов вважає, що ця проблема стосується і депутатів теж, адже «поки вони захищатимуть плагіаторів, в Україні буде корупція»

«Вважаю, що люди які списують в дисертаціях чи взагалі де завгодно, не мають місця в освіті і науці»

Ексміністр розвитку економіки, почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов розповів, як нещодавно посварився з українським депутатом у Польщі. Милованов не повідомляє прізвище депутата, але зазначає, що сварка стосувалося нещодавнього обговорення ймовірного плагіату у дисертації ректора КПІ Анатолія Мельниченка.

За словами Милованова, неназваний депутат «обурився атакою на нового ректора КПІ за плагіат».

«І з такою нахабністю, з якоїсь моральної висоти. Мовляв, я руйную все, бо людина нова, прогресивна, її тільки що обрали. Він краще за Згуровського, каже «ти ж не хочеш, щоб Згуровський повернувся». Мені байдуже на прізвище. Я вважаю, що люди, які списують в дисертаціях чи взагалі де завгодно, не мають місця в освіті і науці», – написав ексміністр.

Милованов вважає, що ця проблема стосується і депутатів теж, адже «поки вони захищатимуть плагіаторів, в Україні буде корупція»

«Він образився і не зрозумів про що я кажу. Я йому видався агресивним диваком. Я не буду постити фото, але цей інцидент нагадав мені: чому у нас так погано в політиці з етикою і чому мені не місце в політиці. Бо я хочу змінити освіту на щось інше, нове. А освітяни і деякі політики мені кажуть – «інших нема, ти ж всіх плагіаторів не звільниш, бо нікого не залишиться», – написав ексміністр.

Президент Київської школи економіки додав, що «поки ми не визнаємо діагноз, ми не зможемо вилікувати хворобу».

Нагадаємо, ректора Київського політехнічного інституту (КПІ) Анатолія Мельниченка звинувачують в академічному плагіаті. У його дисертації на тему «Перетворені форми у виховних практиках сучасного соціуму» було знайдено тексти з інших джерел, здебільшого без належного цитування. Про це повідомив колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов з посиланням на аналіз виявленого плагіату, який опублікований на ресурсі «Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях».

Як йдеться в аналізі, чимало фрагментів тексту дисертації Мельниченка запозичені з інших джерел, зокрема – праць російських авторів, які описують релігійні феномени та патріотичне виховання.

В аналізі зазначається, що запозичені уривки не завжди містять належні посилання, а деякі російські терміни просто замінені на українські еквіваленти.

Як відомо, у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ) вперше за 32 роки буде новий ректор. За підсумками підрахунку голосів у другому турі виборів, який оголосила виборча комісія, переможцем став проректор КПІ з навчальної роботи Анатолій Мельниченко, повідомляє кореспондент «Главкома».