Верховна Рада офіційно визнала, що в основі режиму РФ лежить різновид тоталітарної ідеології

Діагноз встановлено. Залишилось подолати хворобу

Термін «рашизм» - тепер в українському правовому полі.

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Парламент ухвалив постанову «Про використання політичним режимом російської федерації ідеології рашизму, засудження засад і практик рашизму як тоталітарних і людиноненависницьких». Щоб подолати хворобу, потрібно встановити точний діагноз. Щоб перемогти у двобої зі злом, важливо називати речі своїми іменами.

Цією постановою український парламент на законодавчому рівні офіційно визнає, що в основі російського режиму лежить новий різновид тоталітарної ідеології та практики – рашизм.

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У заяві Верховної Ради йдеться про те, що рашизм ґрунтується на традиціях російського шовінізму й імперіалізму, практиках комуністичного режиму СРСР та націонал-соціалізму. Це дуже важливо для розуміння природи зла, з яким зіткнулася Україна і весь цивілізований світ.

Тому що нинішня війна – не просто «війна Путіна», ідеологією рашизму глибоко просякнуте все російське суспільство. І хоча рашизм наслідує світогляд і естетику гітлерівського та сталінського режимів, його коріння – набагато глибше.

Рашизм міцно настояний на особливостях російської державності й культури, задавненій соціальній ненависті, неподоланих імперських амбіціях і агресивному реваншизмі.

Засуджуючи рашизм, ми констатуємо, що розв’язана проти України війна є його прямим наслідком і закликаємо світову спільноту об’єднати зусилля для подолання загроз, які рашизм несе для миру й безпеки усього людства.

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Підтримавши цю постанову, Верховна Рада зробила важливий крок для поширення у світі розуміння суті й першопричин цієї війни. А отже – і до наближення нашої Перемоги.