Облрада Вінниці припинила договори оренди з УПЦ МП

«За» проголосували 54 із 60 присутніх на сесії облради депутатів

Вінницька обласна рада припинила договори оренди нерухомого майна, земельних ділянок та заборонила будь-яке користування майном, що є спільною власністю територіальних громад області, з релігійними організаціями УПЦ МП. Про це повідомляє «Укрінформ».

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За відповідне рішення проголосували 54 із 60 присутніх на сесії облради депутатів.

В ухваленому на сесії рішенні йдеться про припинення договорів оренди нерухомого майна, земельних ділянок та заборону будь-якого користування майном (в т. ч. договори про спільну діяльність), що є спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст Вінницької області, з релігійними організаціями Української православної церкви в єдності з московським патріархатом та іншими релігійними організаціями, афілійованими із центрами впливу релігійних організацій, керівні центри яких розташовані у державі-агресорі.

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Крім того, Вінницькій ОВА рекомендовано здійснити комплекс заходів з проведення інвентаризації земельних ділянок та наявних релігійних споруд, що перебувають у державній, комунальній та приватній власності і передані в користування релігійним організаціям УПЦ МП.

Нагадаємо, 27 квітня УПЦ МП користуватися земельною ділянкою заборонила міськрада Чернівців.

А до цього Тернополь та Суми.